ΠΑΡ.18 Σεπ 2026 17:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Διεθνές κέντρο συνεργασίας για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

ελμεπα
clock 16:20 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο πλαίσιο της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει την 2η Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2nd International Week for Academic Libraries of HMU). Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ, πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο.



Συμμετοχές από 24 Χώρες και Ελληνικά Πανεπιστήμια



Η Διεθνής Εβδομάδα συγκεντρώνει 64 βιβλιοθηκονόμους από 24 διαφορετικές χώρες : Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Λετονία, Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Τουρκία, Αλγερία, Γεωργία, Ουγκάντα, Μολδαβία, Αρμενία, Αίγυπτο, Γκάνα και Ιορδανία.

Η Ελλάδα, εκτός από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εκπροσωπείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων από :

· Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

· Το Πανεπιστήμιο Πατρών

· Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

· Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

· Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

· Την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου

· Την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

· Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ – HEALlink)

· Tην Web2Learn και

· Την Dataly Tech

Στόχοι και Θεματικές Ενότητες της Εκδήλωσης

Η πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις σύγχρονες τάσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις στον κλάδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της μάθησης.



Τα θέματα που καλύπτονται είναι ευρύτατα και άκρως επίκαιρα, περιλαμβάνοντας:



· Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή πρόσβαση: Νέες πρακτικές στην επιστημονική έρευνα.

· Πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η επίδραση της AI στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών και στην εκπαίδευση των χρηστών τους.

· Υπηρεσίες Προσβασιμότητας: Υποστήριξη φοιτητών /τριών με εντυποαναπηρία.

· Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

· Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων: Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία

Η Διεθνής Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη θέση του Ιδρύματος στον παγκόσμιο χάρτη των ακαδημαϊκών συνεργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα τείχη - Τί συνέβη λίγες ώρες νωρίτερα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΕΛΜΕΠΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis