Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: Διεθνές κέντρο συνεργασίας για ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

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Στο πλαίσιο της προώθησης της διεθνούς συνεργασίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ανακοινώνει την 2η Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2nd International Week for Academic Libraries of HMU). Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ, πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης στο Ηράκλειο.





Συμμετοχές από 24 Χώρες και Ελληνικά Πανεπιστήμια





Η Διεθνής Εβδομάδα συγκεντρώνει 64 βιβλιοθηκονόμους από 24 διαφορετικές χώρες : Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Λετονία, Σλοβενία, Τσεχία, Εσθονία, Τουρκία, Αλγερία, Γεωργία, Ουγκάντα, Μολδαβία, Αρμενία, Αίγυπτο, Γκάνα και Ιορδανία.



Η Ελλάδα, εκτός από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εκπροσωπείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων από :



· Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

· Το Πανεπιστήμιο Πατρών

· Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

· Το Πάντειο Πανεπιστήμιο

· Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

· Την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου

· Την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

· Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ – HEALlink)

· Tην Web2Learn και

· Την Dataly Tech

Στόχοι και Θεματικές Ενότητες της Εκδήλωσης



Η πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις σύγχρονες τάσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις στον κλάδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην υποστήριξη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της μάθησης.





Τα θέματα που καλύπτονται είναι ευρύτατα και άκρως επίκαιρα, περιλαμβάνοντας:





· Ανοικτή Επιστήμη, Ανοικτή πρόσβαση: Νέες πρακτικές στην επιστημονική έρευνα.

· Πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η επίδραση της AI στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιβλιοθηκών και στην εκπαίδευση των χρηστών τους.

· Υπηρεσίες Προσβασιμότητας: Υποστήριξη φοιτητών /τριών με εντυποαναπηρία.

· Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

· Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων: Διασύνδεση με την τοπική κοινωνία

Η Διεθνής Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει τη θέση του Ιδρύματος στον παγκόσμιο χάρτη των ακαδημαϊκών συνεργασιών.

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