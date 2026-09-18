Επανέρχονται οι «Ράμπο Υγείας»: Έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία με AI και αυστηρότεροι κανόνες στη διαφήμιση

Η επιστροφή των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία, τα φαρμακεία και τις λοιπές Μονάδες Υγείας υπό την «ομπρέλα» του αρμόδιου υπουργείου, όπως συνέβαινε επί 17 συναπτά έτη, έως το 2019 οπότε καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) – οι γνωστοί «Ράμπο Υγείας», έχει συζητηθεί επανειλημμένως, ιδίως κατά τον τελευταίο χρόνο, στο κυβερνητικό επιτελείο, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Ο άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη αναγκάζει πλέον την κυβέρνηση να επανεξετάσει το ζήτημα και να προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα αποσαφηνιστεί σήμερα, Παρασκευή, στις 11.30, από τον υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει το σύστημα AI ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων. Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχουν η πρόεδρος της διοικούσας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Ματίνα Παγώνη, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης.

App για τον έλεγχο των ιατρείων

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα ψηφιακή εφαρμογή (app), που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν με σαφήνεια ποιες υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις παρέχει –και ποιες όχι– κάθε γιατρός που επισκέπτονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε ιατρείο θα διαθέτει έναν ειδικό κωδικό QR, τον οποίο θα μπορεί να σαρώνει ο πολίτης με το κινητό του τηλέφωνο. Με ένα απλό «σκανάρισμα», θα μπορεί να ελέγχει άμεσα την επίσημη άδεια λειτουργίας του ιατρείου, αλλά και ποιες ιατρικές πράξεις είναι αδειοδοτημένο να πραγματοποιεί.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ ΑΕ). Μέσω αυτού, θα επιχειρήσει το υπουργείο να κάνει πιο οργανωμένους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων κανόνων στη διαφήμιση υπηρεσιών Υγείας. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η διαφήμιση ιατρών και φαρμάκων απαγορεύεται ρητώς, με εξαίρεση τα βιταμινούχα σκευάσματα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται έντονη διαφημιστική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο από ιατρούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του longevity (μακροζωία και αντιγήρανση), οι οποίοι προβάλλουν υπηρεσίες και ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούν.

Μετά το τελευταίο τραγικό περιστατικό και την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο καθολικής απαγόρευσης των διαφημίσεων υπηρεσιών Υγείας, συνοδευόμενης από αυστηρότερους ελέγχους και στο Διαδίκτυο.

Πηγή: tovima.gr

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