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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Αρωματικές γαρίδες με λάιμ και φρέσκο κόλιανδρο

γαριδες
clock 10:51 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

1 κ.σ. και 1/2 φλ. τσαγιού dressing για ασιατική σαλάτα

500 γρ. άψητες γαρίδες, καθαρισμένες και ξεφλουδισμένες

Λάιμ, για το σερβίρισμα

1/4 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο

Εκτέλεση

Ζεσταίνετε σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι τη 1 κουταλιά της σούπας από το dressing, σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτετε τις γαρίδες και τις μαγειρεύετε, ανακατεύοντας, για περίπου 1 λεπτό.

Ρίχνετε στο τηγάνι και το υπόλοιπο dressing και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 1-2 λεπτά, μέχρι οι γαρίδες να αποκτήσουν ροζ χρώμα και να είναι έτοιμες.

Σερβίρετε αμέσως, στύβοντας από πάνω λίγο χυμό λάιμ και πασπαλίζοντας με τον ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο.

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Γαρίδες Τσάι Σαλάτα
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