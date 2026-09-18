Τι θα φάμε σήμερα; Αρωματικές γαρίδες με λάιμ και φρέσκο κόλιανδρο

Υλικά
1 κ.σ. και 1/2 φλ. τσαγιού dressing για ασιατική σαλάτα
500 γρ. άψητες γαρίδες, καθαρισμένες και ξεφλουδισμένες
Λάιμ, για το σερβίρισμα
1/4 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
Εκτέλεση
Ζεσταίνετε σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι τη 1 κουταλιά της σούπας από το dressing, σε μέτρια φωτιά.
Προσθέτετε τις γαρίδες και τις μαγειρεύετε, ανακατεύοντας, για περίπου 1 λεπτό.
Ρίχνετε στο τηγάνι και το υπόλοιπο dressing και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 1-2 λεπτά, μέχρι οι γαρίδες να αποκτήσουν ροζ χρώμα και να είναι έτοιμες.
Σερβίρετε αμέσως, στύβοντας από πάνω λίγο χυμό λάιμ και πασπαλίζοντας με τον ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο.
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