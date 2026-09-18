Τι θα φάμε σήμερα; Αρωματικές γαρίδες με λάιμ και φρέσκο κόλιανδρο

Υλικά



1 κ.σ. και 1/2 φλ. τσαγιού dressing για ασιατική σαλάτα



500 γρ. άψητες γαρίδες, καθαρισμένες και ξεφλουδισμένες



Λάιμ, για το σερβίρισμα



1/4 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο



Εκτέλεση



Ζεσταίνετε σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι τη 1 κουταλιά της σούπας από το dressing, σε μέτρια φωτιά.



Προσθέτετε τις γαρίδες και τις μαγειρεύετε, ανακατεύοντας, για περίπου 1 λεπτό.



Ρίχνετε στο τηγάνι και το υπόλοιπο dressing και συνεχίζετε το μαγείρεμα για ακόμη 1-2 λεπτά, μέχρι οι γαρίδες να αποκτήσουν ροζ χρώμα και να είναι έτοιμες.



Σερβίρετε αμέσως, στύβοντας από πάνω λίγο χυμό λάιμ και πασπαλίζοντας με τον ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο.

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