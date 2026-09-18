Ξεναγοί Κρήτης - Σαντορίνης: Προσυνυπογράφουν τη μεγάλη κινητοποίηση των 27 φορέων για τον ΒΟΑΚ

Με βαθιά ανησυχία και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους κατοίκους, τους εργαζομένους και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της Κρήτης, το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης ενώνει τη φωνή του με τους 27 τουριστικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της Κρήτης.

Ως επαγγελματίες του τουρισμού, των οποίων η φύση της εργασίας συνδέεται άρρηκτα με τις συνεχείς μετακινήσεις, βιώνουμε καθημερινά και σε απόλυτο βαθμό τις συνέπειες της έλλειψης συντονισμού και του ελλιπούς σχεδιασμού στις εθνικές οδούς. Η παρούσα κατάσταση στον ΒΟΑΚ δεν προκαλεί απλώς ανυπολόγιστη ταλαιπωρία, αλλά συνιστά μια πρωτοφανή επίδειξη ασέβειας προς το κοινό, πλήττοντας ανεπανόρθωτα την ασφάλεια των πολιτών και την αξιοπιστία του τουριστικού μας προϊόντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως επαγγελματίες του τουρισμού, πολλώ δε μάλλον εξαιτίας των συνεχών μετακινήσεων που προϋποθέτει η φύση της εργασίας μας, βιώνουμε άμεσα και σε καθημερινή βάση την απαράδεκτη



ταλαιπωρία στις εθνικές οδούς, την απουσία συντονισμού, αλλά και την παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους κατοίκους, τους εργαζομένους και φυσικά τους επισκέπτες του νησιού μας.



Ως εκ τούτου, το Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης προσυπογράφει την κοινή παρέμβαση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ΒΟΑΚ, στην οποία προχώρησαν 27 τουριστικοί, επαγγελματικοί και συνδικαλιστικοί φορείς της Κρήτης, ζητώντας άμεση σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους και παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

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