Europa League: Στην 9η θέση της βαθμολογιας ο εκπληκτικός ΟΦΗ

Μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ στο 30’, ενώ ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά στο 84’ «κλείδωσε» τη σπουδαία νίκη.
Με τους τρεις βαθμούς, ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά την ευρωπαϊκή του πορεία και βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας της League Phase, έχοντας 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων +2, μετά την πρώτη αγωνιστική.
Παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 3η θέση με 9 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές, έχοντας τρεις νίκες και μία ήττα.
Έτσι, η έναρξη της 2ης αγωνιστικής θα βρει τους Κρητικούς στην 9η θέση και τους ερυθρόλευκους στη 13η.Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά
1 Γιουβέντους 3 +5
2 Κρίσταλ Πάλας 3 +4
3 Σπάρτα Πράγας 3 +3
4 Μπεσίκτας 3 +3
5 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3 +3
6 Φερεντσβάρος 3 +2
7 Μπενφίκα 3 +2
8 Λεβερκούζεν 3 +2
9 ΟΦΗ 3 +2
10 Μπόρνμουθ 3 +1
11 Λιόν 3 +1
12 Τορένσε 3 +1
13 Ολυμπιακός 3 +1
14 Σάλτσμπουργκ 3 +1
15 Ομόνοια 3 +1
16 Σάντερλαντ 3 +1
17 Ντίναμο Ζάγκρεμπ 1 0
18 Χάποελ Μπερ Σεβά 1 0
19 Ρεν 1 0
20 Στουρμ Γκρατς 1 0
21 Γιαγκελόνια 0 -1
22 Άντερλεχτ 0 -1
23 Λίλεστρομ 0 -1
24 Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 -1
25 ΑΖ Άλκμααρ 0 -1
26 Θέλτα 0 -1
27 Λέφσκι Σόφιας 0 -1
28 Σέλτικ 0 -2
29 Τσέλιε 0 -2
30 Χόφενχαϊμ 0 -2
31 Μίλαν 0 -2
32 Μαρσέιγ 0 -3
33 Αραράτ-Αρμενία 0 -3
34 Βικτόρια Πλζεν 0 -3
35 Λεχ Πόζναν 0 -4
36 ΝΕΚ Ναϊμέχεν 0 -5
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