Europa League: Στην 9η θέση της βαθμολογιας ο εκπληκτικός ΟΦΗ

Μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ στο 30’, ενώ ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά στο 84’ «κλείδωσε» τη σπουδαία νίκη.



Με τους τρεις βαθμούς, ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά την ευρωπαϊκή του πορεία και βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας της League Phase, έχοντας 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων +2, μετά την πρώτη αγωνιστική.



Παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 3η θέση με 9 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές, έχοντας τρεις νίκες και μία ήττα.

Έτσι, η έναρξη της 2ης αγωνιστικής θα βρει τους Κρητικούς στην 9η θέση και τους ερυθρόλευκους στη 13η.Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά



1 Γιουβέντους 3 +5



2 Κρίσταλ Πάλας 3 +4



3 Σπάρτα Πράγας 3 +3



4 Μπεσίκτας 3 +3



5 Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 3 +3



6 Φερεντσβάρος 3 +2



7 Μπενφίκα 3 +2



8 Λεβερκούζεν 3 +2



9 ΟΦΗ 3 +2



10 Μπόρνμουθ 3 +1



11 Λιόν 3 +1



12 Τορένσε 3 +1



13 Ολυμπιακός 3 +1



14 Σάλτσμπουργκ 3 +1



15 Ομόνοια 3 +1



16 Σάντερλαντ 3 +1



17 Ντίναμο Ζάγκρεμπ 1 0



18 Χάποελ Μπερ Σεβά 1 0



19 Ρεν 1 0



20 Στουρμ Γκρατς 1 0



21 Γιαγκελόνια 0 -1



22 Άντερλεχτ 0 -1



23 Λίλεστρομ 0 -1



24 Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 -1



25 ΑΖ Άλκμααρ 0 -1



26 Θέλτα 0 -1



27 Λέφσκι Σόφιας 0 -1



28 Σέλτικ 0 -2



29 Τσέλιε 0 -2



30 Χόφενχαϊμ 0 -2



31 Μίλαν 0 -2



32 Μαρσέιγ 0 -3



33 Αραράτ-Αρμενία 0 -3



34 Βικτόρια Πλζεν 0 -3



35 Λεχ Πόζναν 0 -4



36 ΝΕΚ Ναϊμέχεν 0 -5

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