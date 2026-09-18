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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Στην 9η θέση της βαθμολογιας ο εκπληκτικός ΟΦΗ

ΟΦΗ
clock 06:25 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, που επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ στο 30’, ενώ ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά στο 84’ «κλείδωσε» τη σπουδαία νίκη. 

Με τους τρεις βαθμούς, ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικά την ευρωπαϊκή του πορεία και βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας της League Phase, έχοντας 3 βαθμούς και διαφορά τερμάτων +2, μετά την πρώτη αγωνιστική. 

Παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 3η θέση με 9 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές, έχοντας τρεις νίκες και μία ήττα.

Έτσι, η έναρξη της 2ης αγωνιστικής θα βρει τους Κρητικούς στην 9η θέση και τους ερυθρόλευκους στη 13η.Θέση    Ομάδα    Βαθμοί    Διαφορά

1    Γιουβέντους    3    +5

2    Κρίσταλ Πάλας    3    +4

3    Σπάρτα Πράγας    3    +3

4    Μπεσίκτας    3    +3

5    Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ    3    +3

6    Φερεντσβάρος    3    +2

7    Μπενφίκα    3    +2

8    Λεβερκούζεν    3    +2

9    ΟΦΗ    3    +2

10    Μπόρνμουθ    3    +1

11    Λιόν    3    +1

12    Τορένσε    3    +1

13    Ολυμπιακός    3    +1

14    Σάλτσμπουργκ    3    +1

15    Ομόνοια    3    +1

16    Σάντερλαντ    3    +1

17    Ντίναμο Ζάγκρεμπ    1    0

18    Χάποελ Μπερ Σεβά    1    0

19    Ρεν    1    0

20    Στουρμ Γκρατς    1    0

21    Γιαγκελόνια    0    -1

22    Άντερλεχτ    0    -1

23    Λίλεστρομ    0    -1

24    Ρεάλ Σοσιεδάδ    0    -1

25    ΑΖ Άλκμααρ    0    -1

26    Θέλτα    0    -1

27    Λέφσκι Σόφιας    0    -1

28    Σέλτικ    0    -2

29    Τσέλιε    0    -2

30    Χόφενχαϊμ    0    -2

31    Μίλαν    0    -2

32    Μαρσέιγ    0    -3

33    Αραράτ-Αρμενία    0    -3

34    Βικτόρια Πλζεν    0    -3

35    Λεχ Πόζναν    0    -4

36    ΝΕΚ Ναϊμέχεν    0    -5

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