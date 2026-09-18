Τα Γερμανικά M.M.E αποθεώνουν τον ΟΦΗ : Η Χόφενχαϊμ βυθίστηκε στην Κρήτη

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Ο ΟΦΗ έκανε μία ιστορική ευρωπαϊκή νίκη στο Παγκρήτιο, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ χάρη στα γκολ του Αϊτόρ στο 30ό λεπτό και του Κανελλόπουλου στο 84′.

Η μεγάλη επιτυχία των Κρητικών δεν πέρασε απαρατήρητη στη Γερμανία, όπου τα ΜΜΕ στάθηκαν με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στην εμφάνιση της Χόφενχαϊμ.

BILD: “Ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ”

Η Bild χρησιμοποίησε τον πιο βαρύ χαρακτηρισμό, κάνοντας λόγο για “ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ“. Το γερμανικό Μέσο χαρακτήρισε τον ΟΦΗ μεγάλο αουτσάιντερ της αναμέτρησης και στάθηκε στο γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο, χωρίς όμως να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες.

Στο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γκολ του Αϊτόρ, αλλά και στο 2-0 του Κανελλόπουλου στο 84′, το οποίο η Bild περιέγραψε ως το τελειωτικό χτύπημα για τη Χόφενχαϊμ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Sky Sports Γερμανίας, που σημείωσε ότι η Χόφενχαϊμ “απέτυχε πλήρως στο ξεκίνημα του Europa League“, χαρακτηρίζοντας δίκαιη την ήττα της με 2-0 από τον ΟΦΗ.

Το Sky τόνισε πως οι Γερμανοί είχαν κατά διαστήματα την κατοχή της μπάλας, όμως δυσκολεύτηκαν σημαντικά να βρουν λύσεις επιθετικά και πλήρωσαν τα λάθη τους. Αντίθετα, ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και έφτασε σε μία δίκαιη νίκη.

Σε άλλο τίτλο του, μάλιστα, το Sky ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστικό: «Κάζο στην πρεμιέρα! Η Χόφενχαϊμ βυθίστηκε στην Κρήτη».

KICKER: “Ήττα στην Κρήτη: Η Χόφενχαϊμ τα έκανε θάλασσα στην πρεμιέρα του Europa League”.

Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Kicker, που στάθηκε στο άσχημο ξεκίνημα της Χόφενχαϊμ στη διοργάνωση, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα την ήττα στην Κρήτη και την αποτυχημένη πρεμιέρα των Γερμανών στο Europa League.

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