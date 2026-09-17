Άγιον Όρος: Ο Έντι Ράμα διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποίησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, γεγονός που έγινε γνωστό σήμερα (17/9), μία ημέρα μετά το ταξίδι του στη χώρα μας, καθώς ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου vimaorthodoxias.gr, ο Ράμα μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και διανυκτέρευσε. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά την αρχιτεκτονική των Κτισμάτων της αγιορείτικης πολιτείας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον της, ενώ σήμερα, Πέμπτη 17/9, αναχώρησε για τα Τίρανα.

Επίσκεψη με αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα



Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, η παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς επίσημες πολιτικές συναντήσεις ή δημόσιες δηλώσεις και, ως εκ τούτου, διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.

Ο Έντι Ράμα έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι ο ίδιος είναι καθολικός στο δόγμα. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, έχει περιγράψει την πολυθρησκευτική σύνθεση της οικογένειάς του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η σύζυγός του είναι μουσουλμάνα, τα μεγαλύτερα παιδιά τους ορθόδοξα, ενώ, όσον αφορά στο μικρότερο παιδί της οικογένειας, υποστήριξε ότι μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τη θρησκεία του.

*πηγή φωτο: vimaorthodoxias.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Τέμπη: Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης ο ελληνικός σιδηρόδρομος - Στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου