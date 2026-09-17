ΠΕΜ.17 Σεπ 2026 20:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιον Όρος: Ο Έντι Ράμα διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

ΡΑΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
clock 20:52 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Επίσκεψη στο Άγιον Όρος πραγματοποίησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, γεγονός που έγινε γνωστό σήμερα (17/9), μία ημέρα μετά το ταξίδι του στη χώρα μας, καθώς ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου vimaorthodoxias.gr, ο Ράμα μετέβη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου και διανυκτέρευσε. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά την αρχιτεκτονική των Κτισμάτων της αγιορείτικης πολιτείας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον της, ενώ σήμερα, Πέμπτη 17/9, αναχώρησε για τα Τίρανα.

Επίσκεψη με αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, η παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα, χωρίς επίσημες πολιτικές συναντήσεις ή δημόσιες δηλώσεις και, ως εκ τούτου, διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.

Ο Έντι Ράμα έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι ο ίδιος είναι καθολικός στο δόγμα. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, έχει περιγράψει την πολυθρησκευτική σύνθεση της οικογένειάς του, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η σύζυγός του είναι μουσουλμάνα, τα μεγαλύτερα παιδιά τους ορθόδοξα, ενώ, όσον αφορά στο μικρότερο παιδί της οικογένειας, υποστήριξε ότι μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τη θρησκεία του.

*πηγή φωτο: vimaorthodoxias.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Κατέληξε ο 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Τέμπη: Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης ο ελληνικός σιδηρόδρομος - Στην Ελλάδα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Έντι Ράμα Άγιο Όρος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis