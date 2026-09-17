Ενοίκια: Παράταση έως τον Ιούλιο του 2027 για τις υποχρεωτικές τραπεζικές πληρωμές

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Παράταση παίρνει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η έναρξη εφαρμογής του μέτρου μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027.

Η νέα ημερομηνία ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, με την απόφαση να δίνει επιπλέον χρόνο τόσο στις φορολογικές αρχές όσο και σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για την προσαρμογή στη νέα διαδικασία.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των μισθωμάτων επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ είχε προηγηθεί και άλλη μετάθεση, καθώς η αρχική ημερομηνία είχε οριστεί για τον Απρίλιο του 2026.

Γιατί μετατίθεται το μέτρο

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες για τη διασταύρωση των στοιχείων των μισθωμάτων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα για τις πραγματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Η παράταση λειτουργεί παράλληλα ως μεταβατική περίοδος για την αγορά ακινήτων, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να προσαρμοστούν στις νέες υποχρεώσεις πριν από την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Πώς θα πληρώνονται τα ενοίκια από την 1η Ιουλίου 2027

Από την 1η Ιουλίου 2027, η καταβολή των ενοικίων για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, μέσω:

τραπεζικής μεταφοράς,

πάγιας τραπεζικής εντολής,

ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Βασική προϋπόθεση είναι ο ιδιοκτήτης να έχει δηλώσει στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα καταβάλλεται το μίσθωμα.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα δημιουργούν παράλληλα ένα σαφές ίχνος της συναλλαγής, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιείται για τις φορολογικές διασταυρώσεις.

Στο επίκεντρο η φοροδιαφυγή

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των μισθωμάτων αποτελεί μέρος των μέτρων για την περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά των ακινήτων.

Μέσω των τραπεζικών συναλλαγών, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μπορεί να συγκρίνει τα ποσά που δηλώνονται ως εισόδημα από ακίνητα με τις πραγματικές πληρωμές των ενοικιαστών.

Το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα ακόμη εργαλείο για τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου τα πραγματικά μισθώματα δεν αντιστοιχούν στα ποσά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική καταγραφή των συναλλαγών αναμένεται να περιορίσει τις περιπτώσεις μη δηλωμένων ή διαφορετικά δηλωμένων μισθώσεων.

Τι σημαίνει η παράταση για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η νέα μετάθεση σημαίνει ότι μέχρι την 1η Ιουλίου 2027 δεν ενεργοποιείται η συγκεκριμένη υποχρεωτική διαδικασία.

Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές έχουν, επομένως, επιπλέον χρόνο για να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο και να διευθετήσουν τις απαραίτητες τραπεζικές διαδικασίες.

Για τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερη σημασία έχει η δήλωση του σωστού IBAN στην ΑΑΔΕ, ενώ οι ενοικιαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις πληρωμές με τρόπο που θα αποτυπώνεται ηλεκτρονικά.

Το χρονοδιάγραμμα

Το μέτρο έχει ήδη μετακινηθεί χρονικά δύο φορές. Η αρχική ημερομηνία εφαρμογής είχε τοποθετηθεί τον Απρίλιο του 2026, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην 1η Οκτωβρίου 2026 και πλέον η έναρξη μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027.

Μέχρι τότε, το ζητούμενο για την ΑΑΔΕ είναι να ολοκληρώσει το σύστημα που θα επιτρέπει τις απαιτούμενες διασταυρώσεις, ώστε η νέα διαδικασία να εφαρμοστεί με τρόπο που θα συνδέει τις δηλωμένες μισθώσεις με τις πραγματικές ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η νέα ημερομηνία δίνει έτσι μια επιπλέον περίοδο προσαρμογής στην αγορά, με την 1η Ιουλίου 2027 να αποτελεί πλέον το νέο ορόσημο για την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων.

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