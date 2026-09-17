Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τους δύο γιατρούς

Έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους ήδη προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας, ενώ τα κλιμάκια της Αρχής θα κάνουν φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Όπως προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση, που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: