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Γιώργος Μαζωνάκης - Επιμνημόσυνη δέηση στη Σητεία

μαζω
clock 16:00 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θα τιμήσουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στους Πεύκους Σητείας, έναν τόπο με τον οποίο ο αείμνηστος τραγουδιστής είχε αναπτύξει έναν ξεχωριστό δεσμό.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία ανθρώπων που θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Sitia On Line: «Μνημόσυνο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη θα τελεστεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, με συγγενείς, φίλους και όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να δίνουν το “παρών”».

Η επιλογή των Πεύκων έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς η Σητεία και γενικότερα η Κρήτη αποτελούσαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη ένα μέρος όπου μπορούσε να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας, μακριά από τις απαιτήσεις της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραγουδιστής περνούσε χρόνο στην περιοχή μαζί με φίλους του, επισκεπτόμενος μικρά καφενεία και ταβέρνες και απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα και την αυθεντική ατμόσφαιρα του τόπου.

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