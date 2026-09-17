Μια απίστευτη συγκυρία που έφερε φίλαθλο της Χόφενχαϊμ στην Κρήτη

Η στιγμή που περίμεναν οι φίλοι της TSG Χόφενχαϊμ θα γίνει απόψε πραγματικότητα. Η γερμανική ομάδα ξεκινά την ευρωπαϊκή της περιπέτεια στο Europa League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ανάμεσα στους φιλάθλους της Χοφενχάιμ που θα βρεθούν στο γήπεδο θα είναι και ο Γενς Μπεργκμάιερ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο νησί και ετοιμάζεται να στηρίξει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.

Κάποιες φορές, η τύχη παίζει το δικό της παιχνίδι. Ο Γενς και η σύζυγός του, Κονστάντσε, το γνωρίζουν καλά. Το ζευγάρι βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στην Κρήτη, συνδυάζοντας τις διακοπές του με την ευκαιρία να παρακολουθήσει το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Χόφενχαϊμ απέναντι στον ΟΦΗ.

Όμως, μέχρι πριν από λίγο καιρό, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Γενς είχε κλείσει το ταξίδι στην Κρήτη μαζί με τη σύζυγό του. «Ήταν την επόμενη μέρα από την κλήρωση στο Μάιντς. Η Χόφενχαϊμ ήταν τότε στην έκτη θέση και, μετά την δύσκολη προηγούμενη σεζόν, δεν είχαμε καν στο μυαλό μας το ενδεχόμενο να παίξουμε στην Ευρώπη», θυμάται χαμογελώντας.

Τελικά, όμως, η Χόφενχαϊμ εξασφάλισε την παρουσία της στο UEFA Europa League, ενώ και ο ΟΦΗ κατάφερε, κάπως απρόσμενα, να βρεθεί στη διοργάνωση.

Και τότε προέκυψε το ενδεχόμενο που έμοιαζε ιδανικό: η κλήρωση έφερε τις δύο ομάδες αντιμέτωπες και, το σημαντικότερο για τον Γενς, το παιχνίδι θα γινόταν στην Κρήτη.

«Οι πιθανότητες ήταν μία στις οκτώ, αφού θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ μόνο για το πρώτο παιχνίδι. Η μιάμιση μέρα που μεσολάβησε από την κλήρωση μέχρι την ανακοίνωση του προγράμματος μας φάνηκε ατελείωτη. Τελικά, όμως, όλα πήγαν όπως θέλαμε».

Μόλις εξασφαλίστηκαν και τα εισιτήρια για τη θύρα των φιλοξενούμενων, το παζλ συμπληρώθηκε. Οι ιδανικές διακοπές είχαν πλέον και το τέλειο ποδοσφαιρικό φινάλε.

Καθισμένος στον κήπο του ξενοδοχείου του, ο Γενς φορά περήφανα τη φανέλα της Χόφενχαϊμ. Δεν κρύβει την αγάπη του για την ομάδα ούτε τον ενθουσιασμό του για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Μαζί με τη σύζυγό του απολαμβάνει τον κρητικό ήλιο, ενώ τις τελευταίες ημέρες, παρέα με έναν φίλο τους, έχουν γυρίσει αρκετά σημεία του νησιού.

«Έχουμε επισκεφθεί αρκετά ελληνικά νησιά, αλλά μας αρέσει πραγματικά πολύ η Κρήτη. Είναι τόσο μεγάλη, που υπάρχουν απίστευτα πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις».

Από το Λίβερπουλ στην Κρήτη

Η Κρήτη δεν είναι, πάντως, η πρώτη ελληνική ή ευρωπαϊκή περιπέτεια του 62χρονου φιλάθλου. Η αγάπη του για τη Χόφενχαϊμ τον έχει ταξιδέψει σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Το 2017, μαζί με τον σύνδεσμο φιλάθλων του, «Achtzehn99 Weinstadt Rauenberg», ταξίδεψε στο Λίβερπουλ για να παρακολουθήσει την ομάδα του απέναντι στη μεγάλη Liverpool FC.

«Ήταν ένα ταξίδι 52 ωρών για μόλις 90 λεπτά ποδοσφαίρου. Εκ των υστέρων ακούγεται τρελό, φυσικά. Όμως, ως μια ομάδα από ένα χωριό, είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε απέναντι στη μεγάλη Liverpool FC. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ».

Οι ευρωπαϊκές του εξορμήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Έχει ταξιδέψει με τη Χόφενχαϊμ και στο Μάντσεστερ, ενώ το επόμενο ταξίδι του είναι ήδη προγραμματισμένο: φέτος θα βρεθεί στο Λονδίνο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας.

Για την ώρα, όμως, όλα περιστρέφονται γύρω από την Κρήτη.

Ο Γενς, η σύζυγός του, τα πέντε ακόμη μέλη του συνδέσμου φιλάθλων που βρίσκονται στο νησί, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι της Χόφενχαϊμ, έχουν έναν κοινό στόχο: να απολαύσουν ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό βράδυ.

Και αν αυτό συνδυαστεί με μια εκτός έδρας νίκη, τότε το ταξίδι στην Κρήτη θα έχει ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για τον Γενς Μπεργκμάιερ, πάντως, η παρουσία του στην Κρήτη δεν είναι απλώς αποτέλεσμα καλού προγραμματισμού.

Είναι μια από εκείνες τις φορές που η τύχη σου χαμογελά.

Πηγή: www.tsg-hoffenheim.de

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