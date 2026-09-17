17χρονος αναβάτης σε πατίνι συγκρούστηκε με άλογο -Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς»

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Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου, ο οποίος έπεσε με το πατίνι του πάνω σε άλογο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Ο νεαρός διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν πεζός και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, οδηγώντας το ζώο στον δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο.

Η αεροδιακομιδή και τα νεότερα από το «Γ. Γεννηματάς»

Ο 17χρονος διακομίσθηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεαρός έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα.

Για το περιστατικό επιλήφθηκε η Τροχαία Αργοστολίου. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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