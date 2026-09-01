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Πρωτοψάλτη: Το αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

πρωτο
clock 13:00 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θέλησε κι εκείνη να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του τραγουδιστή από τη συμμετοχή του στην ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη».

 «Στον κάτω κόσμο η χαραυγή στέκει και περιμένει να υποδεχτεί τον μερακλή που μες στον Άδη μπαίνει. Καλό ταξίδι Γιωργάκη», έγραψε χαρακτηριστικά.

πρ

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Γιώργος Μαζωνάκης Άλκηστις Πρωτοψάλτη
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