Σαμαρά: "Είμαι μεγάλο χαρτόμουτρο, η Άννα Βίσση με έμαθε να παίζω και ήταν πολύ καλή δασκάλα"

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε ότι λατρεύει να παίζει χαρτιά και αποκάλυψε ότι «δασκάλα» της ήταν η Αννα Βίσση.

«Μου έδειξε η Άννα Βίσση αλλά τότε δεν άρχισα να παίζω. Αργότερα βρέθηκα στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο και έγινα μεγάλο χαρτόμουτρο. Η διαφορά του χαρτοπαίκτη είναι ότι δεν σταματάει να παίζει. Εμείς ξεκινάμε να παίζουμε στις 19.00 το απόγευμα και στις 07.00 το πρωί θέλουμε να συνεχίσουμε» ανέφερε η Ευγενία Σαμαρά.

«Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει, οι πιο ανταγωνιστικοί είναι οι άντρες της παρέας. Η Άννα Βίσση έριξε τον σπόρο σε όλο αυτό».

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