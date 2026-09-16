ΤΕΤ.16 Σεπ 2026 22:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σαμαρά: "Είμαι μεγάλο χαρτόμουτρο, η Άννα Βίσση με έμαθε να παίζω και ήταν πολύ καλή δασκάλα"

σαμαρα
clock 20:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε  ότι λατρεύει να παίζει χαρτιά και αποκάλυψε ότι «δασκάλα» της ήταν η Αννα Βίσση.

«Μου έδειξε η Άννα Βίσση αλλά τότε δεν άρχισα να παίζω. Αργότερα βρέθηκα στο σπίτι της Μαρίας Καβογιάννη στο Πήλιο και έγινα μεγάλο χαρτόμουτρο. Η διαφορά του χαρτοπαίκτη είναι ότι δεν σταματάει να παίζει. Εμείς ξεκινάμε να παίζουμε στις 19.00 το απόγευμα και στις 07.00 το πρωί θέλουμε να συνεχίσουμε» ανέφερε η Ευγενία Σαμαρά.

«Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει, οι πιο ανταγωνιστικοί είναι οι άντρες της παρέας. Η Άννα Βίσση έριξε τον σπόρο σε όλο αυτό».

Διαβάστε επίσης 

Άρης Μουγκοπέτρος: Στο χειρουργείο για 8η φορά

Γιαννατσούλια: "Θα προτιμούσα να ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ας μην ξανατραγουδούσε στίχους μου"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ευγενία Σαμαρά Αννα Βισση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis