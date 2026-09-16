Στις δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός 

Τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιστύλιο της Λότζια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τον Διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιο Καρακούδη, το πρωί της Τετάρτης 16/9.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου που συμμετείχαν με χαρά στα ενημερωτικά παιχνίδια και τις δράσεις για την οδική ασφάλεια που σχεδιάστηκαν από την Τροχαία Ηρακλείου.



Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο αντίληψης των πολιτών για τις μετακινήσεις και τον δημόσιο χώρο. Περισσότερες από 1.600 πόλεις από 40 χώρες συμμετέχουν στην φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με δράσεις που επικεντρώνονται μεταξύ άλλων, στην οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 17 και 18/9



Πέμπτη 17/9, πρωινή ώρα στο περιστύλιο της Λότζια: Pop Up Event



Παράλληλη Δράση Παρουσίασης του Προγράμματος Spine, και της εφαρμογής Heraklion Go. Συμμέτοχή Σχολείου και πιο ειδικά τάξεων 3ής λυκείου με σκοπό την γνωριμία με το APP, και την συμμετοχή τους σε Εκπαιδευτικά – Βιωματικά Παιχνίδια.



Παρασκευή 18/9, πρωινή ώρα, ΕΛΜΕΠΑ, Αμφιθέατρο Μάρκος Καραναστάσης: RoadShow Οδικής Ασφάλειας και Αστικής Κινητικότητας



Από την EMSA - Education in Urban Mobility & Road Safety, με τη συμμετοχή φοιτητών εμπλεκόμενων σε παράλληλα προγράμματα και εργαστήρια.

Επιπλέον, στην Διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας θα παραχθούν και δημοσιευθούν δυο βίντεο, με θέματα συναφή με την Κινητικότητα. Το πρώτο θα εστιάζει στο έργο κατασκευής νέων πεζοδρομίων και νέων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και των έξυπνων διαβάσεων (πρόγραμμα ΤΕΕ), τονίζοντας την ανάγκη, τη χρησιμότητα και το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Το δεύτερο θα έχει θέμα «Γίνε Δήμαρχος - Αντιδήμαρχος Κινητικότητας» (Kid Mayor for a Day), όπου παιδιά Δημοτικού Σχολείου σε microinterview που θα γυριστή στην πύλη Αγίου Γεωργίου, θα απαντούν αυθόρμητα σε ερωτήσεις για την κινητικότητα στην πόλη μας με μια πιο παιδική και ευχάριστη ματιά.

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