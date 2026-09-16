Ηράκλειο - πρωτοβρόχια: Προβλήματα στον ΒΟΑΚ και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε κατάσταση επιφυλακής έχουν τεθεί οι αρχές στην Κρήτη, καθώς το πρώτο κύμα του φθινοπώρου έφτασε το νησί με βροχοπτώσεις.

Μέσα σε λίγες ώρες, τα πρωτοβρόχια μετέτρεψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες σε επικίνδυνες παγίδες, ενώ προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε δεκάδες περιοχές.

Φερτά υλικά «μπλόκαραν» τον ΒΟΑΚ στο Φόδελε

Το σοβαρότερο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο καταγράφεται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Στο ύψος του Φόδελε, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με οριακούς ρυθμούς και μεγάλες καθυστερήσεις.

Image

Η ένταση της βροχής παρέσυρε όγκους από χώμα, πέτρες και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας το σημείο εξαιρετικά ολισθηρό και επικίνδυνο για τους οδηγούς.

Οδηγοί που κινούνται στην περιοχή χρειάστηκε δύο φορές να καβαλήσουν τα κολωνάκια για να εισέλθουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργεία του Δήμου Μαλεβιζίου και της Περιφέρειας Κρήτης έσπευσαν στην περιοχή με βαριά μηχανήματα έργου.

Οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των εμποδίων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της ροής των οχημάτων, την ώρα που η ορατότητα είναι ήδη περιορισμένη.

Στο σκοτάδι πολλές περιοχές

Παράλληλα με το κυκλοφοριακό, η βροχή δοκιμάζει τις αντοχές της ενεργειακής υποδομής του νησιού. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σκόνη που έχει επικαθήσει στους μετασχηματιστές σε συνδυασμό με την υγρασία και τη βροχή προκάλεσαν αλλεπάλληλα βραχυκυκλώματα και τοπικές βλάβες στο δίκτυο διανομής.

Η ανησυχία των αρχών που βρίσκονται σε επιφυλακή εντείνεται καθώς, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και τη νύχτα, ενώ θ' αρχίσουν να υποχωρούν το πρωί.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Τροχαίας και των συνεργείων που επιχειρούν στους δρόμους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: «Λουκέτο» σε σχολικά κυλικεία φέρνει η νέα λίστα προϊόντων για την υγιεινή διατροφή των μαθητών