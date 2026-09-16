Τα σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου δεν «τραβάει»

Συνήθως οι απόψεις ενός ανθρώπου για τις μακροχρόνιες σχέσεις προκύπτουν φυσικά και αβίαστα, καθώς περνάς χρόνο μαζί του. Αν όμως αυτό δεν έχει γίνει, τότε υπάρχουν δύο λύσεις: πρώτον, να τον/τη ρωτήσεις ανερυθρίαστα και, δεύτερον, να προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις τα σημάδια που εκπέμπει η συμπεριφορά του/της. Αν εσύ σκέφτεσαι σοβαρά το μέλλον της σχέσης σας, δεν έχει νόημα να σπαταλάς χρόνο και συναισθηματική ενέργεια σε κάποιον/α που δεν μοιράζεται έναν τόσο σημαντικό στόχο.

Παρακάτω θα διαβάσεις μερικά σημάδια που η εμπειρία και οι ειδικοί σύμβουλοι σχέσεων λένε ότι μπορεί να υποδηλώνουν απροθυμία για ένα κοινό μέλλον.

1. Σε παρουσιάζει πάντα χωρίς τίτλο



Ας υποθέσουμε ότι περπατάτε μαζί στον δρόμο και συναντάτε κάποιον που γνωρίζει ο/η σύντροφός σου. Πώς σε συστήνει; Αν σε παρουσιάσει μόνο για μία φορά με το όνομά σου χωρίς να προσδιορίσει ότι είσαι το αγόρι/κορίτσι του/της, ειδικά στην αρχή της σχέσης, αυτό μπορεί να μη σημαίνει τίποτε.







Αν όμως γίνεται κατ’ εξακολούθηση, αποτελεί σημάδι ότι δεν σκέφτεται το μέλλον μαζί σου. Παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται σπουδαίο, οι τίτλοι σημαίνουν πραγματικά κάτι. «Όταν σου δίνεται ένας τίτλος, προσδιορίζεσαι μέσα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία», λέει η σύμβουλος γάμου και οικογένειας Dr. Saudia L. Twine.

2. Σε αφήνει έξω από οικογενειακές εκδηλώσεις



Ενώ δεν περιμένεις να προσκληθείς σε οικογενειακές συγκεντρώσεις τους πρώτους μήνες της σχέσης, έρχεται μια στιγμή που θα πρέπει να αρχίσετε να συμμετέχετε σε γιορτές, επισκέψεις και οικογενειακά πάρτι ως ζευγάρι.

«Οι άνθρωποι που σκέφτονται μακροπρόθεσμα ανυπομονούν να σας συστήσουν στην οικογένειά τους», λέει η Dr Twine. «Θέλουν η οικογένειά τους και οι αγαπημένοι τους να αποκτήσουν μια αίσθηση του ποιοι είστε και αν είστε κατάλληλοι για αυτούς».

Αν βλέπεις ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται, μπορείς εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα. Ίσως ο/η σύντροφός σου να νιώθει άβολα και να μην τολμάει να σε καλέσει με τους δικούς του/της. Μόλις όμως το κάνεις εσύ, να ακολουθήσει το παράδειγμά σου.

3. Δεν αρπάζει την ευκαιρία να μετακομίσει μαζί σου



Μπορεί να είστε λίγο καιρό μαζί, αλλά αν το συμβόλαιό του/της λήγει και ψάχνει σπίτι είτε μόνος/η είτε με άλλον συγκάτοικο, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει το επόμενο βήμα μαζί σου, θα αρπάξει την ευκαιρία για να τσεκάρει τη… συμβατότητά σας.

Για να εξαλείψεις κάθε πιθανότητα απλώς να μην το σκέφτηκε, προτείνουμε να τολμήσεις να εκδηλώσεις εσύ ενδιαφέρον, λέγοντας ότι βλέπεις τη συμβίωση πολύ θετικά.

4. Φλερτάρει συνεχώς με άλλους/ες



Αν είναι ο τύπος του ατόμου που μιλάει πάντα με κάποιον/α άλλον/η όταν είστε μαζί έξω ή σε έχει απατήσει στο παρελθόν, μάλλον δεν πρόκειται να «ηρεμήσει» σύντομα.

«Κάποιος που δεν μπορεί να αποφασίσει να επικεντρωθεί σε έναν σύντροφο όταν είναι σε σχέση και επανειλημμένα ξεστρατίζει, είναι απίθανο να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα», λέει η σύμβουλος γάμου Kim Leatherdale. Αν μάλιστα συνηθίζει να λέει ατάκες όπως «μου αρέσει να κρατάω τις επιλογές μου ανοιχτές», μην περιμένεις κοινό μέλλον.

Πηγή: govastileto.gr

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