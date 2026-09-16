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GOSSIP - LIFESTYLE

Γιαννατσούλια: "Θα προτιμούσα να ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ας μην ξανατραγουδούσε στίχους μου"

Μαζωνάκης
clock 19:00 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Eλένη Γιαννατσούλια  συνέδεσε τη δημιουργική της διαδρομή  με τον Γιώργο Μαζωνάκη  μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό.

Η στιχουργός μίλησε στην εκπομπή Στούντιο 4 για την απώλεια του.

«Είμαι πολύ συντετριμμένη από την απώλειά του. Και θέλω επίσης να σας πω ότι επρόκειτο για ένα πολύ ξεχωριστό και χαρισματικό πρόσωπο και ότι ως άνθρωπος ήταν εκ βαθέων μοναχικός και πάρα πολύ συναισθηματικός. Θα έλεγα κιόλας ότι ήταν δυσανάλογα συναισθηματικός με κριτήριο τον μέσο όρο», ανέφερε αρχικά 

«Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης και πραγματικά πρόκειται για μια ιδιαίτερη και βαρύνουσα απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και τη χώρα ολόκληρη. Είναι χαρακτηριστική η πάνδημη συγκίνηση και θλίψη που προκάλεσε ο αδόκητος χαμός του και μάλιστα υπό τις συνθήκες που έγινε», είπε.

«Η ερμηνεία του έδινε μια ξεχωριστή ώθηση στα έργα. Η χροιά του, ο τρόπος που τα ερμήνευε, η επικοινωνία με το κοινό πάνω στην πίστα. Αν δείτε, ας πούμε, το “Ώρες Μικρές” σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι έχει μια ισχυρή διαλεκτική με τον κόσμο. Τους λέει τον στίχο, τον επαναλαμβάνουν, τον φωνάζουν. Είχε μια απίστευτη διαλεκτική με τον κόσμο. Ήταν γεννημένος καλλιτέχνης. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης αυτός ο άνθρωπος».

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