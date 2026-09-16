Μαλεβίζι: "Πράσινο φως" για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας

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Το «πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας», συνολικού προϋπολογισμού 570.000 ευρώ, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών του Δήμου.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους λειτουργίας της σχολικής μονάδας, αλλά και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον σχολικού κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στη μελέτη αφορούν τόσο το κτιριακό κέλυφος όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του σχολείου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ενεργειακής του συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εργασίες:

Θερμομόνωση του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου.

Θερμομόνωση της στέγης, για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών.

Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα κουφώματα PVC υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Εγκατάσταση συστήματος αντλιών θερμότητας, με στόχο την αποδοτικότερη θέρμανση και ψύξη των χώρων.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Billing στην οροφή του κτιρίου, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.

Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικότερα.

Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στους χώρους του σχολείου.

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Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας θα διαθέτει σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, περιορίζοντας τις ενεργειακές του ανάγκες και το λειτουργικό κόστος, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η περιβαλλοντική διάσταση της σχολικής καθημερινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2025 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας είχε υλοποιηθεί σειρά εργασιών συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων, με χρηματοδότηση που είχε εξασφαλίσει ο Δήμος Μαλεβιζίου μέσω του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

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