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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - Τροχαίο στο ΙΤΕ: Εξιτήριο μετά από 57 ημέρες για την 20χρονη Ραφαέλα

τροχαιο ιτε
clock 17:09 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ιδιαίτερα δύσκολη περιπέτεια υγείας έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο για την 20χρονη Ραφαέλα από τα Χανιά, η οποία πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Η νεαρή φοιτήτρια, που σπουδάζει Επιστήμη Υπολογιστών στο Ηράκλειο, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου, έξω από το ΙΤΕ, όπου εργαζόταν στο πλαίσιο της υποτροφίας της.

Συνολικά νοσηλεύτηκε για 57 ημέρες, από τις οποίες οι 34 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων και αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή της.

Την είδηση του εξιτηρίου γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννης Τζίτζικας, εκφράζοντας τη χαρά και την ανακούφιση όλων για την επιστροφή της στο σπίτι και ευχόμενος γρήγορη αποκατάσταση και επιστροφή στην κανονικότητα.

Την ίδια ώρα, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο παραμένουν μέχρι σήμερα υπό διερεύνηση.

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