Ρέθυμνο - "Αστραπή περίφημος": Μουσική εκδήλωση για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία, η Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική εκδήλωση μνήμης, αφιερωμένη στη θυσία και την ηρωική παρακαταθήκη του Αρκαδίου.





Η εκδήλωση, με τίτλο «Αστραπή περίφημος», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου).



Μέσα από ύμνους και τραγούδια, η εκδήλωση θα αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της μνήμης του Αρκαδίου και το υψηλό μήνυμα της εθελοθυσίας των αγωνιστών του, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, πίστης και αυτοθυσίας.

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Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν:

α) Ο Χορός Ψαλτών «Οι Κρήτες Μαΐστορες» – Χοράρχης: Αντώνιος Πλαΐτης, Άρχων Υμνωδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

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β) Η Χορωδία και Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός» – Χοράρχης: Αντώνιος Μιχελουδάκης, Θεολόγος – Πρωτοψάλτης.

Η εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της Αρκαδικής Εθελοθυσίας και να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας του Αρκαδίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας προσκαλεί όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση μνήμης.

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