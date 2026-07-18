Κρήτη: 160 χρόνια Αρκαδική Εθελοθυσία - Οι πρώτες επετειακές εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο

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Ξεκινούν τον Ιούλιο του 2026 οι μεγάλες επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 160 ετών από την ιστορική Αρκαδική Εθελοθυσία.

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Αρκαδίου, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνης, ανοίγει έναν πλούσιο κύκλο δράσεων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που θα εκταθεί έως τον Δεκέμβριο.

Το πρόγραμμα του Ιουλίου περιλαμβάνει δύο κεντρικές δράσεις υψηλού συμβολισμού στο Αρκάδι:

1. Εθελοντική Αιμοδοσία: Μήνυμα Ζωής και Προσφοράς

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 (από τις 9:00 π.μ.), οι χώροι της Ιεράς Μονής Αρκαδίου θα φιλοξενήσουν δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες».

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Η δράση συνδέει το χυμένο αίμα των ηρώων του 1866 με τη σύγχρονη προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπο.

2. Μουσική Εκδήλωση Μνήμης

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στις 8:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί Μουσική Εκδήλωση στον ιστορικό περίβολο της Μονής. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, αποτίοντας φόρο τιμής με παραδοσιακά ακούσματα.

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Κορύφωση των εορτασμών

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς από τον Σεπτέμβριο. Η επίσημη κορύφωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2026, ανήμερα της επετείου του Ολοκαυτώματος, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

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