Επιστήμονες δημιούργησαν ρομποτικό ρούχο που σε ντύνει μόνο του μέσα σε 10 δευτερόλεπτα

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Μία πρωτοποριακή ρομποτική τεχνολογία, η οποία επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φορέσει μόνος του ένα ολόκληρο ρούχο χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του ή τη βοήθεια άλλου ατόμου, παρουσίασε ομάδα ερευνητών από το Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) της Νότιας Κορέας και το Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τεχνολογία βασίζεται σε εύκαμπτους ρομποτικούς μηχανισμούς (soft robotics vines) που μιμούνται τον τρόπο ανάπτυξης των αναρριχώμενων φυτών. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ενσωματωμένοι στο ύφασμα του ρούχου και λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.

Πώς λειτουργεί το «έξυπνο» ρούχο

Όταν οι εύκαμπτοι αυτοί μηχανισμοί γεμίσουν με αέρα, αρχίζουν να κινούν το ύφασμα προς το σώμα του χρήστη, με τρόπο που θυμίζει τον κισσό όταν αναρριχάται σε έναν τοίχο ή σε άλλη επιφάνεια, εξού και η ονομασία soft robotic vines.

Το σύστημα καταφέρνει να «αγκαλιάζει» σταδιακά το σώμα, ακόμη και όταν ο χρήστης κινείται και δεν παραμένει απολύτως ακίνητος.

Researchers at South Korea's KAIST and Stanford University have unveiled clothing embedded with air-powered 'vine' robots that dress the wearer hands-free in about 10 seconds, with potential for use in chip factory cleanrooms and emergency services https://t.co/9owi1KMJet pic.twitter.com/8biCw5LuBK — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της επιστημονικής μελέτης, μεταδιδακτορικό ερευνητή του KAIST, Κιμ Ναμ Γκιουν, η ιδέα γεννήθηκε από μια πολύ καθημερινή εμπειρία. «Μια μέρα έκανα ποδήλατο όταν άρχισε να βρέχει. Σκέφτηκα πόσο χρήσιμο θα ήταν αν ένα αδιάβροχο μπορούσε να φορεθεί μόνο του χωρίς να χρειαστεί να σταματήσω το ποδήλατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο «ρομποτικός κισσός» παραμένει συνεχώς κοντά στο σώμα του ανθρώπου και ντύνει τον χρήστη γυρίζοντας σταδιακά το ρούχο από την ανάποδη καθώς κινείται, γεγονός που του επιτρέπει να αναρριχάται σταθερά πάνω στο περίγραμμα του σώματος.

Όπως σημείωσε, χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για να φορεθεί ολόκληρη η στολή.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι ότι δεν απαιτεί από τον χρήστη να στέκεται απολύτως ακίνητος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.Το σύστημα λειτουργεί χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων αλγορίθμων ελέγχου, κάτι που το καθιστά πιο πρακτικό και πιο εύκολο στην εφαρμογή.

Η έμπνευση από τον κισσό

Ο καθηγητής Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του KAIST, Ριου Τζι-Χουάν, εξήγησε ότι η τεχνολογία εμπνεύστηκε από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο κισσός.

#Corée du Sud 🇰🇷Des chercheurs de KAIST et Stanford ont créé un vêtement "robots-vignes gonflables".



Ce système permet d'enfiler une combinaison les mains libres en 10 secondes.



Une innovation idéale pour les aînés, les urgences et les salles blanches industrielles. = Reuters pic.twitter.com/bSY5eoeB8O — AsieNews (@AsiaNews_FR) July 17, 2026

Όπως είπε, ο ρομποτικός μηχανισμός προχωρά αναπτύσσοντας την άκρη του και όχι μετακινώντας ολόκληρο το σώμα του, γεγονός που του επιτρέπει να κινείται με σταθερότητα ακόμη και πάνω σε καμπύλες επιφάνειες.

«Μπορεί να περάσει μέσα από πολύ στενά σημεία, να αναπτυχθεί προσαρμοζόμενο στο σχήμα του περιβάλλοντος χώρου και να κινηθεί ανεξάρτητα από το αν η επιφάνεια είναι ολισθηρή, κολλώδης ή με κλίση», ανέφερε.

Οι πιθανές εφαρμογές της νέας τεχνολογίας

Πέρα από την άμεση αξιοποίησή της για την υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου απαιτείται γρήγορη ένδυση και αφαίρεση ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού χωρίς τη χρήση των χεριών.

Μεταξύ των πιθανών εφαρμογών συγκαταλέγονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η χρήση ειδικού προστατευτικού εξοπλισμο, καθώς και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στις οποίες το προσωπικό χρειάζεται να φορέσει εξοπλισμό ατομικής προστασίας μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Ο ρόλος της μηχανολογίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο καθηγητής Ριου υπογράμμισε ακόμη ότι, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η προσοχή στρέφεται συνήθως στο λογισμικό που «τρέχει» τα σύγχρονα συστήματα.

Όπως επισήμανε, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ρομποτικού συστήματος αποδεικνύει ότι η μηχανολογία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το λογισμικό, δημιουργώντας λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αδύνατες.

Η επιστημονική έρευνα δημοσιεύθηκε στο διεθνές, αξιολογημένο από ομότιμους κριτές επιστημονικό περιοδικό IEEE Robotics and Automation Letters, επιβεβαιώνοντας την επιστημονική εγκυρότητα και τη σημασία της νέας τεχνολογίας.

Η ομάδα των ερευνητών εκτιμά ότι η περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει στη δημιουργία «έξυπνων» ενδυμάτων που θα φοριούνται αυτόματα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα.

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