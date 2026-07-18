«Επική» γκριμάτσα νεογέννητου στο φιλί του αδελφού του «γκρέμισε» το ίντερνετ

Ένα φιλί και μία αντίδραση ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια views στο διαδίκτυο.

Σκέτο παραλήρημα. Ένα νεογέννητο, λοιπόν δέχτηκε ένα φιλί από τον μεγαλύτερο αδελφό της κι έγινε το απόλυτο viral στο TikTok.

Σε αυτό εμφανίζεται ο 2χρονος γιος της, Theo, να δίνει ένα γλυκό φιλί στη νεογέννητη κόρη της, Lenna, η οποία τότε ήταν μόλις 4 ημερών.

Στην αρχή του βίντεο, η Lenna έχει μια γκρινιάρικη έκφραση, αλλά μόλις ο Theo σκύβει για να τη φιλήσει, εκείνη φωτίζεται αμέσως και στη συνέχεια χαμογελά πλατιά.

Η Wold δήλωσε στο ABC News ότι ο Theo λατρεύει να βοηθάει με τη μικρότερη αδελφή του, ελέγχοντάς την όταν την ακούει να κλαίει ή πηγαίνοντας να φέρει μια καθαρή πάνα όταν τη χρειάζεται.

«Ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που θα τη γνώριζε, επειδή μιλούσαμε γι’ αυτήν επί 9 μήνες», δήλωσε η Wold στο ABC News μέσω email. «Δεν ήμουν σίγουρη αν θα καταλάβαινε ότι ήταν το μωρό που είχα στην κοιλιά μου, αλλά όταν του είπαμε ότι βγήκε από την κοιλιά μου, εκείνος έλεγε συνέχεια: “Η μικρή αδελφούλα βγήκε τώρα”».

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