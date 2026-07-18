Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τα δυο της παιδιά στο σαλόνι του σπιτιού

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Πριν λίγο καιρό, ο Κωνσταντινός Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για δεύτερη φορά και έφερσ στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι,

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει αγκαλιά με τα δύο παιδιά τους μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επισφράγισαν την αγάπη τους με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε μια ρομαντική τελετή στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό τους λίγους συγγενείς και στενούς φίλους.

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