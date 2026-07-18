ΣΑΒ.18 Ιου 2026 02:42
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τα δυο της παιδιά στο σαλόνι του σπιτιού

νικα
clock 10:00 | 18/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πριν λίγο καιρό, ο Κωνσταντινός Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για δεύτερη φορά και έφερσ στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι,

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει αγκαλιά με τα δύο παιδιά τους μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους. 

νικα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επισφράγισαν την αγάπη τους με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε μια ρομαντική τελετή στο Λαγονήσι, έχοντας στο πλευρό τους λίγους συγγενείς και στενούς φίλους.

Διαβάστε επίσης 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κωνσταντίνος Αργυρός Φωτογραφία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis