ΠΑΟΚ - Ουλμ 87-78: Είχε πάλι Οσμάν…-Έχασε το αήττητο ο Κολοσσός -Ήττα του Ηρακλή-Νίκη Προμηθέα

Ένα ξέσπασμα στο τελευταίο επτάλεπτο της αναμέτρησης, έδωσε απόψε στον ΠΑΟΚ τον ποθητό στόχο, τη νίκη απέναντι στην Ουλμ. Κέρδισε, στο PAOK Sports Arena, για την 4η αγωνιστική του EuroCup, με 87-78 και επανήλθε σε «τροχιά» επιτυχίας, μετά το πρώτο «σταβοπάτημα» που έκανε στη διοργάνωση, την περασμένη Τρίτη (13/10), στη Λιθουανία, κόντρα Λιετκάμπελις.

Ο «Δικέφαλος» κυριάρχησε στη ρακέτα (38 με 23 τα ριμπάουντ), δεν «πλήρωσε» τα 21 λάθη του και τις πολλές χαμένες βολές (32/49) και είχε κορυφαίους στο παρκέ τους Τζέντι Όσμαν (21 πόντοι, με 11/16 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 46-42, 59-55, 87-78

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 5, Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Ταϊρί 19 , Όσμαν 21 , Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 2 , Χάτζινς 9 (2), Φόστερ 10 (1), Μοτιεγιούνας 1, Μουρ , Μπαζίνας 8 (1).

O Κολοσσός Ρόδου έδωσε μεγάλη μάχη στην Λισαβόνα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει το αήττητο στον 3ο όμιλο του Europe Cup. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έχασε 71-69 στην παράταση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας η οποία έκανε το 3-0, ενώ οι Ροδίτες έχουν πλέον 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-41, 52-51, 66-66 (κ.δ.), 71-69



ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Άρης Λυκογιάννης): Γουϊλις 6, Καράμπελας, Μαντζόν 16, Άπσον 6, Χριστίδης, Καμπερίδης 16 (4), Χάρις 1, Μπαρνέτ, Κρούζερ 16 (3)

Πάλεψε μέχρι την ύστατη στιγμή, φανερώνοντας πείσμα και αποφασιστικότητα, ο Ηρακλής, εντούτοις, δεν κατάφερε να φτάσει απόψε στον ποθητό στόχο, στη νίκη, απέναντι στην Ντζίκι. Ηττήθηκε από την πολωνική ομάδα, στο Ιβανώφειο, για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, με 86-85, αποτέλεσμα που του έδωσε το πρώτο «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-41, 55-60, 85-86

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 19 (1), Μέλβιν 10 (1), Στάιλς 14 (2), Χόρκλερ 9 , Μουράτος 2, Χάτσον 8, Σλαφτσάκης 2, Σίλας 7 (1), Αρνόκουρος , Μαστρογιαννόπουλος 14 (1).

Την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές επιτυχίες πανηγύρισε ο Προμηθέας (ρεκόρ 2-1), καθώς επικράτησε με 91-76 της Μπατούμι στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 54-48, 75-63, 91-76



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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχάλης Μιχελάκος): Νικολαΐδης, Κόλμαν 10, Καπετάκης, Φόρεστερ 8, Παρασκευόπουλος, Δίπλαρος 13 (3), Κουρουπάκης 2, Άρμς 13 (2), Γουίλιαμς 17 (3), Αντετοκούνμπο 3 (1), Κάθμπερτσον 7 (1), Κουμπόλκα 18 (2).