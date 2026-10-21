Τηγανητά αυγά: Πως θα γίνουν πιο ζουμερά και πιο υγιεινά

Η συνηθέστερη μέθοδος παρασκευής τηγανητών αυγών απαιτεί άφθονο λάδι ώστε να δημιουργηθεί η αγαπημένη, τραγανή κρούστα στο ασπράδι.

Ωστόσο, αυτή η τεχνική επιβαρύνει σημαντικά το πιάτο με θερμίδες. Αν και το αυγό αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και περιλαμβάνεται σε πλήθος διαιτολογίων, το τηγάνισμα σε άφθονο λάδι αφαιρεί τον υγιεινό του χαρακτήρα που συνιστούν οι διατροφολόγοι. Αυτό που πολλοί αγνοούν είναι ότι υπάρχει μια εναλλακτική τεχνική που απογειώνει τη συνταγή. Αντικαθιστώντας το πολύ λάδι με λίγο νερό στο τηγάνι, επιτυγχάνεται ένα πεντανόστιμο αυγό στον ατμό, εξαιρετικά υγιεινό, ελαφρύ και κρεμώδες. Η προσθήκη του νερού μαγειρεύει ήπια το πάνω μέρος, διατηρώντας τον κρόκο ρευστό και μελάτο.

Παράλληλα, το νερό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σκεύους, επιτρέποντας στο ασπράδι και στον κρόκο να μαγειρευτούν στον ίδιο χρόνο, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά και τραγανά τα τοιχώματα. Για το τελειότερο αποτέλεσμα, αρκεί μόλις ένα κουταλάκι του γλυκού ηλιέλαιο. Ζεστάνετε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά, προσθέστε το ηλιέλαιο και αφήστε το να κάψει για ένα λεπτό πριν ρίξετε το αυγό. Αφήστε το αυγό να μαγειρευτεί για ένα με δύο λεπτά μέχρι να πήξει το ασπράδι. Προσθέστε λίγο νερό στο τηγάνι, σκεπάστε με το καπάκι και αφήστε το για ακόμη ένα λεπτό, έως ότου ο κρόκος αποκτήσει την ιδανική, μελάτη υφή. Αφαιρέστε από τη φωτιά και σερβίρετε αμέσως.

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