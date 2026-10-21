Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό: Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί

Έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 4.00 το απόγευμα στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, αστυνομικοί έλαβαν μια κλήση να ελέγξουν για ποσότητα ναρκωτικών στο συγκεκριμένο κτήριο στην οδό Πλάτωνος 142.

Όταν έφθασαν στο σημείο εντόπισαν μια σακούλα και όταν επιχείρησαν να την ανοίξουν σημειώθηκε η έκρηξη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν τραυματιστεί 4 άτομα, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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