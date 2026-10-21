Κρήτη: Τουριστική προβολή σε Ιορδανία και Γαλλία με τηλεοπτική αποστολή και influencers (βίντεο)

Τους συντελεστές τηλεοπτικής εκπομπής από την Ιορδανία, με μεγάλη ακροαματικότητα, φιλοξένησε η περιφερειακή αρχή, από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου, με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης ως σημαντικού ταξιδιωτικού προορισμού.

Οι δύο παρουσιαστές της εκπομπής του Roya TV, ενός από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Ιορδανίας, και το συνεργείο τους, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα επισκέψεων σε εμβληματικά μνημεία, μουσεία και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Επίσης, σε συνέχεια των επαφών της Περιφέρειας Κρήτης στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού IFTM TOP RESA και σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας, φιλοξενήθηκαν στο νησί, σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο Τουρισμού Δρ. Κυριάκο Γ. Κώτσογλου, δημιουργοί περιεχομένου (content creators - influencers) για την προβολή του προορισμού, με αφορμή την επέκταση του πτητικού προγράμματος της Transavia France στην Κρήτη κατά στη διάρκεια του χειμώνα.

Ο κ. Κώτσογλου, δήλωσε: «Κάθε ταξίδι εξοικείωσης που αναλαμβάνουμε ως Διεύθυνση Τουρισμού, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να φιλοξενήσουμε ανθρώπους, ηγέτες γνώμης, που με σιγουριά θα γίνουν πρεσβευτές της Κρήτης και θα επηρεάσουν με τη σειρά τους, τους συμπατριώτες τους. Τόσο η ιορδανική τηλεόραση όσο και κάθε άλλο μέσο, είναι πάντα ευπρόσδεκτα στη χώρα μας. Οι πτήσεις, ωστόσο, της Transavia, έως τέσσερις ανά εβδομάδα, μέσα στην χειμερινή περίοδο, αποτελούν μια πρώτη διαδρομή προς το 12μηνο τουρισμό, που θέλει πολλά βήματα ακόμα, ωστόσο είναι μια σημαντική αρχή. Η σεζόν ολοκληρώνεται, εμείς συνεχίζουμε με τα επόμενα σημαντικά τμήματα τουριστικής προβολής μας, για την Κρήτη, παντού».

Η Transavia France θα συνδέει απευθείας το Παρίσι με το Ηράκλειο με έως και τέσσερις πτήσεις εβδομαδιαίως, αρχής γενομένης από τέλη Οκτωβρίου 2026 και το ταξίδι εξοικείωσης είχε ως στόχο την προβολή της Κρήτης ως ιδανικού προορισμού για την χειμερινή περίοδο, ενώ σε επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει αντίστοιχο press trip αποτελούμενο από Γάλλους δημοσιογράφους.

Την αποστολή συνόδευε στέλεχος της αεροπορικής εταιρείας και οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο μέχρι την Ελούντα, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, παραδοσιακά χωριά, επισκέφθηκαν χώρους λαϊκής τέχνης, ενώ συμμετείχαν σε γευσιγνωσίες ελαιόλαδου, μάθημα μαγειρικής, βόλτα με σκάφος κλπ.

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