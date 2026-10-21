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Το άγαλμα της διχόνοιας: Πώς ο Κένταυρος του Πηλίου έγινε "μήλον της έριδος"

κενταυρος πήλιο
clock 15:15 | 21/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανυποχώρητος εμφανίζεται ο εικαστικός Άλκης Βολιώτης, ο οποίος σε συνεργασία με την οικογένεια του εκλιπόντος Γάλλου γλύπτη Yvon Le Bellec, διεκδικεί πλέον δικαστικά την επιστροφή του εντυπωσιακού αγάλματος «Κένταυρος Χείρων» από το Πήλιο.



Το έργο, το οποίο είχε αρχικά δωρηθεί στον Δήμο Βόλου, μεταφέρθηκε αργότερα στον κυκλικό κόμβο της Χορεύτρας στο Νότιο Πήλιο. Η πλευρά του εικαστικού καταγγέλλει παράνομη παραχώρηση και πολυετή κακοποίηση του γλυπτού από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου υποστηρίζει ότι το άγαλμα βρίσκεται σε περίοπτη θέση που το αναδεικνύει.



Εάν η δικαστική έκβαση δικαιώσει τους δημιουργούς, ο «Κένταυρος» αναμένεται να απομακρυνθεί οριστικά από τη Μαγνησία, με πιθανό νέο προορισμό το δρυοδάσος της Φολόης στην Αρχαία Ολυμπία.

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