Γιάμαλη: «Αλίμονο αν προσπαθούσα εγώ να γίνω Ναταλία Γερμανού, δεν συγκρίνεται η πορεία μας»

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι για τα επαγγελματικά της, την επιτυχία της εκπομπής της αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Προσπαθούμε πολύ να παραμείνουμε στα σπίτια του κόσμου, κυρίως τα μεγάλα γεγονότα, και να βάλουμε την ενημέρωση και στο απόγευμα του σαββατοκύριακου. Έχω ξαναπεί ότι σέβομαι και τιμώ τη Ναταλία. Δεν συγκρίνεται η πορεία μας, ούτε το περιεχόμενο των δύο εκπομπών. Κάνει κάτι πολύ καθαρό, πολύ συγκεκριμένο και πολύ αξιοπρεπές και αξιόλογο όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς κάνουμε ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο. Αλίμονο αν προσπαθούσα εγώ να γίνω Ναταλία. Και αλίμονο αν η Ναταλία κοιτούσε τι αποκάλυψη θα κάνουμε εμείς. Θα έπρεπε να αλλάξουμε κι οι δύο αυτό που είμαστε. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να κάνω συνέντευξη στη Ναταλία. Έχουμε συνυπάρξει στο παρελθόν», είπε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέφερε: «Είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κοιτάνε το δάσος και όχι το δέντρο. Ναι, στο συγκεκριμένο κρατητήριο συνέβαιναν πολλές παρανομίες. Μάλλον προκάλεσαν και προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, τα οποία δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν με νοιάζει τίνος αρμοδιότητα είναι. Φτιάχτε κι άλλο σύστημα. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι “πάμε και όπου βγει”».

Διαβάστε επίσης

«Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της, αλλά είναι καλά»

Χειλάκης: «Δεν πίστευα ότι η μητέρα μου “έφυγε” – Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά»