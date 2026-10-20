Χειλάκης: «Δεν πίστευα ότι η μητέρα μου “έφυγε” – Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στην εκπομπή Happy Day και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του.

«Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί.

Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα. Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μία γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε», είπε ο ηθοποιός.

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