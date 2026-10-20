ΚΕΠ Αγίου Νικολάου: Κλειστό το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με ανακοίνωση του, ενημερώνει τους πολίτες ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που στεγάζεται στο κτίριο του παλαιού δημαρχείου (οδός Ρούσσου Καπετανάκη 7) θα παραμείνει κλειστό τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026 λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
''Παρακαλούνται οι πολίτες να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.'', τονίζει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
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