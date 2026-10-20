Δασκάλα ταξίδεψε στις ΗΠΑ και πλήρωσε διανομέα που γνώρισε online να τη δολοφονήσει

Στις 17 Οκτωβρίου του 2025, ακριβώς έναν χρόνο πριν, οι Αρχές του Ορλάντο εντόπιζαν ένα πτώμα γυναίκας σε ρηχό τάφο, δίπλα σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Marion Oaks.

Ερευνώντας την υπόθεση και ψάχνοντας τις πιστωτικές της κάρτες, οδηγήθηκαν στα ίχνη ενός διανομέα φαγητού ηλικίας 54 ετών.

Βήμα βήμα, βρέθηκαν ενώπιον μιας ανατριχιαστικής υπόθεσης που ξεκινούσε από τη Βρετανία και μέσα από το διαδίκτυο, έφτανε μέχρι τις ΗΠΑ.

Το πτώμα ανήκε στη Σόνια Έξελμπι, μια καθηγήτρια μουσικής ηλικίας 32 ετών, από το Πόρτσμουθ, η οποία είχε μόλις ταξιδέψει στο Ορλάντο αλλά κανείς δεν γνώριζε το γιατί. Μέσα από τις αναζητήσεις των ντετέκτιβ, προέκυψε ότι η Έξελμπι έπασχε από βαριά κατάθλιψη και για μεγάλο διάστημα επισκεπτόταν ιστοσελίδες φετιχιστικού περιεχομένου.

Θύμα συστηματικής χειραγώγησης

Όπως υποστηρίζει η οικογένειά της, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η δίκη του διανομέα Ντουέιν Χολ, οι δυο τους συνομιλούσαν για πολύ καιρό και η κόρη τους αποφάσισε κάποια στιγμή να φύγει για τις ΗΠΑ και να τον πληρώσει για να την σκοτώσει. Αυτό, ωστόσο, που θέλουν να αποδείξουν, είναι ότι η Σόνια έπεσε θύμα συστηματικής χειραγώγησης σε αυτές τις ιστοσελίδες και πείστηκε να βάλει τέρμα στη ζωή της.

Μιλώντας στους Times, ο αδελφός της, Μπάρι Ουίλτον, υποστήριξε ότι «είναι ένας σημαντικός αγώνας για όλους μας να καταφέρουμε να κλείσουν αυτές οι ιστοσελίδες. Θέλουμε τη μέγιστη δυνατή ποινή και την πλήρη απονομή δικαιοσύνης για να μην υπάρξουν κι άλλα θύματα».

Η δολοφονία

Ο Χολ, ο οποίος είναι παγανιστής και λατρεύει τον αιγυπτιακό θεό του θανάτου Άνουβι, εξακολουθεί να υποστηρίζει την αθωώτητά του αν και τα στοιχεία δεν τον ευνοούν. Αγόρασε καθαριστικό όπλων, σχοινί, ένα φτυάρι και κορδόνι αλεξίπτωτου (paracord) από κατάστημα Walmart στις 10 Οκτωβρίου 2025. Στη συνέχεια, παρέλαβε την Έξελμπι από το Περιφερειακό Αεροδρόμιο της Γκέινσβιλ και την οδήγησε σε ένα κατάλυμα Airbnb στο Ρέντικ.

Το επόμενο απόγευμα, μετέφερε 1.200 δολάρια από την τραπεζική κάρτα της Exelby και κατέγραψε στο κινητό του ένα ανατριχιαστικό βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών, στο οποίο εμφανιζόταν η ίδια με εμφανή σημάδια από μώλωπες να λέει στην κάμερα ότι είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να πεθάνει και ότι κανείς δεν την είχε εξαναγκάσει να βρίσκεται εκεί.

«Έχω συντρίψει όλους όσοι με αγάπησαν ποτέ», φέρεται να είπε στο βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Hall διέγραψε προτού οι Αρχές προλάβουν να το ανακτήσουν.

Οι κατηγορίες για τις οποίες θα δικαστεί είναι φόνος πρώτου βαθμού και απαγωγή.

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