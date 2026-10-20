Η Βάσω Μαζωνάκη και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης πουλάνε την επιχείρηση που έχουν από κοινού στη Γλυφάδα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του HuffPost, η Βάσω Μαζωνάκη και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης αποφάσισε πρόσφατα να πωλήσει το κατάστημα εστίασης που έχει από κοινού στην περιοχή της Γλυφάδας. Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης και η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, η Βάσω Μαζωνάκη, είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια και το 2025 εγκαινίασαν το ζαχαροπλαστείο του, Routina.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση για την πώληση της επιχείρησης, η οποία είχε απαιτήσει επένδυση άνω των 300.000 ευρώ, αποδίδεται στις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές ανάγκες που έχει η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη και ο αγαπημένος της pastry chef.

«Η Βάσω προσπαθεί να στηρίξει τους γονείς της, που, εκτός από τον αβάστακτό τους πόνο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους οπότε είναι αναγκασμένη να λείπει πολλές ώρες από το μαγαζί, ενώ ο Δημήτρης ασχολείται πολύ και με το consulting αφού έχει μεγάλη ζήτηση ως ένας από τους πιο πετυχημένους pastry chef στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα και εκείνος να έχει αρκετά ταξίδια και άλλες υποχρεώσεις», ανέφερε πηγή στη HuffPost.

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