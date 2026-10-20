Ιταλία: Πρόσκαιρο «φρένο» στην κυβέρνηση έβαλε ο ΠτΔ - Απέρριψε διεύρυνση της δικαιοδοσίας του στρατού

Σε μία Ιταλία που παρασύρεται στο κύμα των λαϊκών κινητοποιήσεων που σαρώνει την Ευρώπη, με μία κυβέρνηση Μελόνι που απαντά με αυταρχική πάταξη του δικαιώματος στη διαδήλωση, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η πρόσφατη ενέργεια του Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε συγκεκριμένα το αίτημα του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Ο Κροζέτο προετοίμαζε με αυτό το αίτημα το έδαφος για να μπορέσει ο στρατός να καταπνίξει τις κινητοποιήσεις των Ιταλών -που διαδηλώνουν για το κόστος διαβίωσης, με επίκεντρο την πόλη του Μιλάνο- με πρόφαση τη «δημόσια ασφάλεια».

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