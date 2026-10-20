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ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πρόσκαιρο «φρένο» στην κυβέρνηση έβαλε ο ΠτΔ - Απέρριψε διεύρυνση της δικαιοδοσίας του στρατού

Ιταλία διαδήλωση
clock 21:19 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μία Ιταλία που παρασύρεται στο κύμα των λαϊκών κινητοποιήσεων που σαρώνει την Ευρώπη, με μία κυβέρνηση Μελόνι που απαντά με αυταρχική πάταξη του δικαιώματος στη διαδήλωση, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η πρόσφατη ενέργεια του Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε συγκεκριμένα το αίτημα του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων.

Ο Κροζέτο προετοίμαζε με αυτό το αίτημα το έδαφος για να μπορέσει ο στρατός να καταπνίξει τις κινητοποιήσεις των Ιταλών -που διαδηλώνουν για το κόστος διαβίωσης, με επίκεντρο την πόλη του Μιλάνο- με πρόφαση τη «δημόσια ασφάλεια».

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