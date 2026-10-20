BBC: Κλείνει τρία τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια – Πάνω από 100 θέσεις εργασίας καταργούνται

Σε μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία του, το BBC την Τρίτη (20/10) ανακοίνωσε την κατάργηση της συμβατικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης τριών καναλιών από την άνοιξη του 2027, καθώς και την περικοπή περισσότερων από 100 θέσεων εργασίας στον ειδησεογραφικό του τομέα.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τα BBC Three, BBC Scotland και BBC Radio 4 Extra και εντάσσεται στο σχέδιο του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού για εξοικονόμηση 500 εκατ. λιρών έως το 2028. Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν στους εργαζομένους, με τη διοίκηση να επικαλείται τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνήθειες του κοινού.

Παρά την κατάργηση των συμβατικών μεταδόσεων, τα προγράμματα των τριών καναλιών δεν θα εξαφανιστούν. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους θα εξακολουθήσει να διατίθεται μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του BBC.

Ποια κανάλια κλείνει το BBC

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η διακοπή των συμβατικών μεταδόσεων θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία.

Το BBC Scotland θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κανάλι στην ψηφιακή πλατφόρμα BBC iPlayer, ενώ μέρος του προγράμματός του θα μεταδίδεται επίσης από τα BBC One και BBC Two στη Σκωτία. Αντίστοιχα, οι παραγωγές του BBC Three θα παραμείνουν διαθέσιμες στο iPlayer και σε άλλες πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων το YouTube. Ο οργανισμός προβλέπει, μάλιστα, αυξημένες επενδύσεις σε περιεχόμενο για το νεανικό κοινό.

Όσον αφορά το BBC Radio 4 Extra, οι εκπομπές του θα μεταφερθούν στην υπηρεσία Sounds. Η εκπομπή «The Daily Service» θα συνεχίσει να διατίθεται τόσο μέσω του BBC Sounds όσο και από τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του BBC Three, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εγκαταλείπει την παραδοσιακή τηλεοπτική μετάδοση. Το κανάλι είχε μεταφερθεί αποκλειστικά στο διαδίκτυο το 2016, προτού επιστρέψει ως κανονικό τηλεοπτικό κανάλι τον Ιανουάριο του 2022. Έχει συνδεθεί με δημοφιλείς παραγωγές, όπως τα «Fleabag», «Normal People» και «Killing Eve». Η νέα απόφαση σηματοδοτεί, επομένως, τη δεύτερη αποχώρησή του από τη συμβατική τηλεόραση μέσα σε μία δεκαετία.

Πάνω από 100 θέσεις εργασίας καταργούνται στο BBC News

Ταυτόχρονα με τις αλλαγές στα κανάλια, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ανακοίνωσε νέο σχέδιο περικοπών στον ειδησεογραφικό του τομέα, το οποίο προβλέπει την κατάργηση λίγο περισσότερων από 100 θέσεων εργασίας. Η εξοικονόμηση από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις υπολογίζεται σε περίπου 5,5 εκατ. λίρες. Επιπλέον, θα καταργηθούν θέσεις εργασίας εξαιτίας της διακοπής των συμβατικών μεταδόσεων, μεταξύ των οποίων δέκα στη Σκωτία.

Σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό, η νέα διευθύντρια του BBC News, Ρέιτσελ Τζαπ, ανέφερε: «Ανακοινώνουμε τώρα πρόσθετες προτάσεις εξοικονόμησης, συνολικής αξίας περίπου 5,5 εκατ. λιρών, οι οποίες αντιστοιχούν σε κατάργηση λίγο περισσότερων από 100 θέσεων εργασίας». Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες για τους εργαζομένους, σημείωσε: «Γνωρίζω ότι πρόκειται για πολύ δύσκολα νέα για όσους επηρεάζονται».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους εργαζομένους και τα συνδικάτα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, επιδιώκοντας να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ανάγκη υποχρεωτικών απολύσεων. Όπως διευκρίνισε, οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από τις νέες προτάσεις, έχουν ήδη ενημερωθεί.

Τι είπε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού για τις περικοπές

Ο γενικός διευθυντής του φορέα, Ματ Μπρίτιν, παρουσίασε τις αποφάσεις ως αναγκαία προσαρμογή του οργανισμού στις οικονομικές πιέσεις και στις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το κοινό παρακολουθεί και ακούει το περιεχόμενό του.

«Πρέπει να αξιοποιούμε κάθε λίρα πιο αποτελεσματικά προς όφελος του κοινού, καθώς ανταποκρινόμαστε στις άμεσες οικονομικές πιέσεις και επαναπροσδιορίζουμε το BBC για έναν κόσμο που αλλάζει», ανέφερε σε σημείωμά του προς τους εργαζομένους και πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει δύσκολες επιλογές».

Αναφερόμενος ειδικότερα στα κανάλια που επηρεάζονται, εξήγησε ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους θα παραμείνει προσβάσιμο μέσω των iPlayer και Sounds. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιβεβαίωση των αποφάσεων, παρά τα δημοσιεύματα που είχαν προηγηθεί, θα είναι δύσκολη τόσο για το κοινό όσο και για τους εργαζομένους.

Το σχέδιο περικοπών δεν περιορίζεται στις σημερινές ανακοινώσεις. Η διοίκηση του ειδησεογραφικού τμήματος αναμένεται να παρουσιάσει πρόσθετες προτάσεις εξοικονόμησης στις αρχές του 2027, ενώ περαιτέρω αποφάσεις προβλέπονται και για άλλους τομείς του οργανισμού.

Οι αλλαγές ακολουθούν προηγούμενα μέτρα περιορισμού δαπανών σε υπηρεσίες του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στη Σκωτία, στην Ουαλία και στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και σε τοπικές, ειδησεογραφικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες.