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ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Κλείνει τρία τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια – Πάνω από 100 θέσεις εργασίας καταργούνται

bbc
clock 21:54 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία του, το BBC την Τρίτη (20/10) ανακοίνωσε την κατάργηση της συμβατικής τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης τριών καναλιών από την άνοιξη του 2027, καθώς και την περικοπή περισσότερων από 100 θέσεων εργασίας στον ειδησεογραφικό του τομέα.

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά τα BBC Three, BBC Scotland και BBC Radio 4 Extra και εντάσσεται στο σχέδιο του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού για εξοικονόμηση 500 εκατ. λιρών έως το 2028. Οι αλλαγές ανακοινώθηκαν στους εργαζομένους, με τη διοίκηση να επικαλείται τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνήθειες του κοινού.

Παρά την κατάργηση των συμβατικών μεταδόσεων, τα προγράμματα των τριών καναλιών δεν θα εξαφανιστούν. Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους θα εξακολουθήσει να διατίθεται μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του BBC.

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