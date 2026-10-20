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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πράσινη κουκίδα στο κινητό: Ανάβει ξαφνικά; Δες ποιος σε κατασκοπεύει!

κινητο
clock 17:32 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αν έχετε παρατηρήσει μια μικρή πράσινη κουκίδα στην επάνω γωνία της οθόνης του smartphone σας (Android ή iPhone), δεν πρόκειται για βλάβη. Είναι ένας δείκτης προστασίας του απορρήτου σας που σας προειδοποιεί ότι κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί την κάμερα ή το μικρόφωνο της συσκευής.

Πότε είναι απόλυτα φυσιολογικό;

Η κουκίδα ανάβει δικαιολογημένα όταν κάνετε ενέργειες που απαιτούν αυτούς τους αισθητήρες. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε την κάμερα για φωτογραφία, όταν πραγματοποιείτε μια βιντεοκλήση στο Viber ή το Messenger, ή όταν ηχογραφείτε ένα φωνητικό μήνυμα.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Θα πρέπει να ψάξετε το θέμα περαιτέρω αν η κουκίδα εμφανίζεται όταν:

• Το κινητό σας είναι αδρανές πάνω στο γραφείο.

• Χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που δεν χρειάζεται κάμερα (π.χ. ένα παιχνίδι, την αριθμομηχανή ή το ημερολόγιο).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποια εφαρμογή να σας παρακολουθεί κρυφά στο παρασκήνιο ή η συσκευή σας να έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό (spyware).

Πώς θα βρείτε τον «ένοχο»



Μπορείτε να μάθετε αμέσως ποιο app ευθύνεται με μια απλή κίνηση:

• Σε Android: Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω (πλαίσιο ειδοποιήσεων) και πατήστε πάνω στην πράσινη κουκίδα. Το σύστημα θα σας δείξει ακριβώς το όνομα της εφαρμογής.

• Σε iPhone: Ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου (Control Center). Στο επάνω μέρος θα αναγράφεται η εφαρμογή που χρησιμοποιεί ή χρησιμοποίησε πρόσφατα την κάμερα. (Σημείωση: Στο iPhone η πράσινη κουκίδα αφορά την κάμερα, ενώ η πορτοκαλί το μικρόφωνο).

Τι να κάνετε αν εντοπίσετε ύποπτη εφαρμογή

Αν δείτε μια εφαρμογή να χρησιμοποιεί τους αισθητήρες χωρίς λόγο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Διαχείριση Δικαιωμάτων και αφαιρέστε της την πρόσβαση. Αν δεν τη χρειάζεστε ή δεν τη γνωρίζετε, διαγράψτε την αμέσως από το κινητό σας και τρέξτε ένα anti-virus για ασφάλεια.

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