Η Metα κατασκευάζει γιγάντιο υποθαλάσσιο καλώδιο «πυραυλοκίνητου» Internet

Ένα νέο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών μήκους 7,000 χιλιομέτρων θα μεταφέρει δεδομένα μεταξύ των ΗΠΑ και της Γαλλίας με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες που θα φτάνουν έως και το 1 εκατομμύριο gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps).

Η ταχύτητα αυτή επαρκεί για τη μεταφορά περίπου 125 terabyte δεδομένων κάθε δευτερόλεπτο ή περίπου 25.000 ταινιών υψηλής ευκρίνειας (HD) μεγέθους 5 gigabyte η καθεμία. Το καλώδιο που ονομάζεται Petal, θα χρηματοδοτηθεί και θα λειτουργεί από τη Metα, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram.

Όταν τεθεί σε λειτουργία το 2029 το καλώδιο που θα διασχίζει τον ωκεανό θα είναι το πρώτο που θα προσφέρει χωρητικότητα της τάξης του petabit σε διατλαντικές αποστάσεις, διπλάσια από τη χωρητικότητα των υφιστάμενων υποθαλάσσιων καλωδίων αντίστοιχου μήκους, σύμφωνα με εκπροσώπους της Meta σε ανακοίνωσή τους. Η δυνατότητα αυτή θα επαρκεί ώστε το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού να μπορεί να ακούει μουσική μέσω streaming ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το Petal θα είναι επίσης το πρώτο εμπορικό υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα που θα χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων (multi-core fiber). Ενώ οι συμβατικές οπτικές ίνες διαθέτουν συνήθως έναν μόνο πυρήνα κάθε ίνα του Petal θα περιλαμβάνει δύο πυρήνες οι οποίοι θα μεταφέρουν οπτικά σήματα προς αντίθετες κατευθύνσεις. Έτσι μία μόνο ίνα θα μπορεί να προσφέρει τη χωρητικότητα για την οποία με τη συμβατική τεχνολογία θα απαιτούνταν δύο ίνες μονού πυρήνα.

Κάθε ίνα έχει περίπου το πάχος μιας ανθρώπινης τρίχας με διάμετρο μόλις 125 μικρόμετρα. Το Petal θα περιλαμβάνει 24 ζεύγη ινών διπλού πυρήνα δηλαδή συνολικά 96 μεμονωμένους πυρήνες οπτικών ινών. Αυτό θα του επιτρέπει να μεταφέρει τόσα δεδομένα όσα 48 συμβατικά ζεύγη οπτικών ινών, σύμφωνα με τους μηχανικούς της Meta.

Η ιαπωνική εταιρεία τεχνολογίας NEC θα αναλάβει τον συνολικό σχεδιασμό και την κατασκευή του Petal, ενώ η Sumitomo Electric θα προμηθεύσει τις ίδιες τις οπτικές ίνες.

«Η επίτευξη χωρητικότητας ενός petabit ανά δευτερόλεπτο σε ένα διηπειρωτικό υποθαλάσσιο σύστημα αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο στην ιστορία των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιών», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Eduardo Mateo, επικεφαλής στρατηγικής του τομέα Υποθαλάσσιων Δικτύων της NEC.

Η ραχοκοκαλιά του Διαδικτύου

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα επίπεδα της υποδομής του Διαδικτύου, καθώς μεταφέρουν περίπου το 99% της παγκόσμιας κίνησης στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η εγκατάσταση χιλιάδων μιλίων εύθραυστου γυάλινου καλωδίου στον πυθμένα του ωκεανού αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό τεχνικό επίτευγμα. Εξίσου δύσκολη είναι η διασφάλιση ότι αυτά τα καλώδια μπορούν να μεταφέρουν τους μικροσκοπικούς παλμούς υπέρυθρου φωτός, οι οποίοι μεταδίδουν τα δεδομένα μέσω οπτικών ινών σε τεράστιες αποστάσεις, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση.

Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με τη χρήση επαναληπτών (repeaters) ενισχυτών που εγκαθίστανται σε τακτά διαστήματα κατά μήκος του καλωδίου και χρησιμοποιούν λέιζερ για να ενισχύουν τα οπτικά σήματα.

Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους επτά χιλιάδων χλμ. χρειάζεται συνήθως περίπου 100 τέτοιους επαναλήπτες για την ενίσχυση των σημάτων σε όλο το μήκος του σύμφωνα με εκπροσώπους της Metα.

Το Petal θα ενσωματώνει μια τεχνολογία που ονομάζεται «fan-in/fan-out». Καθώς κάθε ίνα διπλού πυρήνα εισέρχεται σε έναν επαναλήπτη μια οπτική διεπαφή κατευθύνει το σήμα από κάθε πυρήνα σε ξεχωριστή ίνα μονού πυρήνα, ώστε τα δύο σήματα να μπορούν να ενισχυθούν ανεξάρτητα. Στη συνέχεια τα ενισχυμένα σήματα οδηγούνται ξανά στους δύο πυρήνες της ίνας διπλού πυρήνα, προτού συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέσα στο καλώδιο.

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας διπλού πυρήνα με αυτή τη μέθοδο επεξεργασίας και ενίσχυσης των σημάτων θα επιτρέψει στο Petal να διπλασιάσει τη χωρητικότητα μεταφοράς δεδομένων, χωρίς να απαιτείται ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με εκπροσώπους της Metα.

Το Petal αποτελεί μία από τις πολλές επενδύσεις της Metα σε υποθαλάσσια καλώδια τα τελευταία χρόνια. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα Marea το 2018, Amitié το 2023 και Anjana το 2025. Το Marea, το πρώτο διατλαντικό καλώδιο οπτικών ινών της εταιρείας, υποστηρίζει χωρητικότητα 192 terabit ανά δευτερόλεπτο (Tbps). Αυτό σημαίνει ότι το Petal θα προσφέρει χωρητικότητα περισσότερο από πέντε φορές μεγαλύτερη.