Κώστας Τσουκαλάς: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σκιαγράφησε τη νέα Αλλαγή για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς

Στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τη «Νέα Αλλαγή», που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος στο Αιγάλεω στάθηκε ιδιαίτερα ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στο ΕΡΤnews, σημειώνοντας ότι «χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σκιαγράφησε τη νέα Αλλαγή».

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πιάνει «το νήμα από τη μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη του ιδρυτή μας, Ανδρέα Παπανδρέου» και το επανανοηματοδοτεί, για να σημειώσει ότι «στη νέα Αλλαγή, εμείς εγγυόμαστε το τέλος του σημερινού πάρτι διαφθοράς για τους λίγους για να ξεκινήσει μία καλύτερη ζωή για τους πολλούς». Είπε πως αυτό σημαίνει ισχυρό κράτος με 13ο μισθό, 13η σύνταξη, δομές κοινωνικής προστασίας, προστασία πρώτης κατοικίας, ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Εκτίμησε ότι πλέον οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περνάνε στον κόσμο και ότι «την κρίσιμη ώρα, επειδή πια αντιλαμβάνεται ότι η λύση δεν είναι ούτε ο νεοφιλελεύθερος αυταρχικός ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας ούτε ο απρόσημος λαϊκισμός άλλων προσωποπαγών κομμάτων, θα επιλέξει το κόμμα εκείνο που προσφέρει καθαρές λύσεις». Υποστήριξε ότι «το κόμμα με το μόνο πρόγραμμα που είναι ριζικά αντιπαραθετικό με τη σημερινή ασκούμενη πολιτική είναι το ΠΑΣΟΚ» και ότι «άρα στις επόμενες εκλογές συγκρούονται δύο ιστορικές παρατάξεις με δύο διαφορετικές κοινωνικές συμμαχίες». «Ή διαλέγεις Νέα Δημοκρατία που πια έχει γίνει Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ή ο κόσμος του Κέντρου, της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και ο υγιής κόσμος της Δεξιάς συσπειρώνεται γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τη νέα Αλλαγή», είπε.

Σχολίασε πως «όλοι γνωρίζουν ότι στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε το κόμμα ΕΛΑΣ» και πως «γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσει από ένα κόμμα που αντισυσπειρώνει όλο το κέντρο». Προσέθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν το φοβίζει ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ασχολείται με την ΕΛΑΣ, ούτε είναι αντίπαλος της, ούτε επιλέγει την όξυνση, αλλά ότι απαντά όταν υπάρχει επίθεση. Καταλόγισε δε στην ΕΛΑΣ ότι κάνει αντιπολίτευση μόνο στο ΠΑΣΟΚ και, μεταξύ άλλων, ότι εγκολπώνοντας θέσεις της ΝΔ «νομιμοποιεί την νεοφιλελεύθερη πολιτική της».

Επιπλέον τόνισε ότι «δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία». «Τι να κάνουμε; Ας κυβερνήσουν με τον κ. Βελόπουλο, ίδιοι είναι. Πρώην ΛΑΟΣ και οι δύο», σχολίασε. Τόνισε ότι «προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή είναι να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση». «Εμάς δεν μας νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν μας ενδιαφέρει το σενάριο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που ασχολούνται με το ποιος θα είναι αρχηγός σε τέτοιους είδους κυβέρνηση, μπορεί να ενδιαφέρονται για ένα τέτοιο σενάριο. Εμείς θέλουμε πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη και κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία εμάς δεν μας αφορά γιατί δεν πρόκειται να συμμετέχουμε».

Με αφορμή δημοσιεύματα του Ελεύθερου Τύπου σχετικά με τις συντάξεις είπε ότι «τελικά φαίνεται ότι η αύξηση των συντάξεων δεν θα είναι στο σύνολο της σύνταξης, αλλά θα είναι στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής χωρίς την προσωπική διαφορά», για να προσθέσει ότι «η κυβέρνηση δεν το διαψεύδει» και να θέσει το ερώτημα: «Πάλι εξαπάτησαν τους συνταξιούχους;».

Σχολιάζοντας τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, είπε ότι κατέληξαν να είναι μία συνολική διαμαρτυρία για την ακρίβεια, τις ανισότητες και πως είναι «ένα μήνυμα ότι όπου υπάρχουν ανισότητες στο κοινωνικό σώμα, τότε χαράσσονται τέτοιες πληγές και αργά ή γρήγορα θα επέρχεται διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης». «Πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουμε πολιτική. Πρέπει ο κόσμος να νιώθει ότι οι πολιτικές ηγεσίες και ακούν και ψάχνουν να βρουν λύσεις στα προβλήματα», τόνισε. Είπε σε αυτό το πλαίσιο ότι «αν θυμηθούμε, στα Τέμπη τη στιγμή που τόσος κόσμος είχε κατέβει στους δρόμους ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι όποιοι διαδηλώνουν είναι απέναντι στην κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «μετά από αυτό, ο κόσμος συσπειρώθηκε ακόμη περισσότερο και κατέβηκε στον δρόμο». Επισήμανε ότι «βέβαια, σε κάθε τέτοια κινητοποίηση εμφιλοχωρούν και διάφορα ακραία στοιχεία και βλέπουμε πράξεις βίας που είναι απόλυτα καταδικαστέες», για να υπογραμμίσει ότι «πρέπει να τηρείται η νομιμότητα και αντιστοίχως, πρέπει η Πολιτεία να μην επιχειρεί στο βωμό αυτών των περιστατικών να δυσφημεί μία γνήσια λαϊκή κινητοποίηση».

Ο κ. Τσουκαλάς προσέθεσε ότι «αυτοί οι άνθρωποι δε γέννησαν από τη φαντασία τους τα προβλήματα», ότι «αντιστοίχως κι εδώ όλοι οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται, δεν είναι μίζεροι όπως λέει η κυβέρνηση ή κακομοίρηδες όπως είχαν πει κυβερνητικά στελέχη» και ότι «προφανώς θυμώνουν όταν βλέπουν μία κυβέρνηση που τους παρουσιάζει μία εικονική πραγματικότητα και τους λέει ότι ζουν υπέροχα…».

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