Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου σε ευρωπαϊκή εκπαιδευτική συνάντηση Erasmus στη Λιθουανία

Στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετείχε σε διεθνή εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, στην πόλη Lazdijai της Λιθουανίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA210-SCH με τίτλο «Learn Outside, Smile and Shine» (Μαθαίνουμε έξω από την τάξη, χαμογελάμε και λάμπουμε).

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το σχολείο Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών, εκπαιδευτικών πρακτικών και καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων.

Image

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της μάθησης έξω από τη σχολική αίθουσα, η ενίσχυση της συμπερίληψης, της ανεκτικότητας, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί από το σχολείο υποδοχής, ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα και τις σχολικές πρακτικές της Λιθουανίας και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Παράλληλα, συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες γνωριμίας με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια των συνεργαζόμενων χωρών, καθώς και το σεμινάριο με θέμα «Inclusion, Tolerance and Outdoor Activities» (Συμπερίληψη, Ανεκτικότητα και Υπαίθριες Δραστηριότητες). Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδείχθηκε η σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος ως χώρου μάθησης.

Image

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώθηκε στη βιωματική και συνεργατική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εργαστηριακές δραστηριότητες, σε οργανωμένο υπαίθριο παιχνίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης (Outdoor Treasure Hunt), καθώς και σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στην πόλη Druskininkai. Οι δραστηριότητες ανέδειξαν τρόπους με τους οποίους η διδασκαλία μπορεί να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο των Erasmus+ Days, πραγματοποιήθηκαν επίσης πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με επίσκεψη σε σχολείο τεχνών και παρακολούθηση μουσικής εκδήλωσης μαθητών. Μέσα από τη μουσική και την καλλιτεχνική έκφραση αναδείχθηκαν η δημιουργικότητα, η συνεργασία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η γνωριμία των συμμετεχόντων με την τοπική κοινωνία του Lazdijai, μέσα από επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και η συνάντηση με τον δήμαρχο της περιοχής. Οι επισκέψεις αυτές ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της συνεργασίας σχολείου και τοπικής κοινωνίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Η εκπαιδευτική συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο ιστορικό κάστρο του Trakai, στο σχολείο «Eruditas» και σε σημαντικά πολιτιστικά μνημεία του Βίλνιους. Ακολούθησε αναστοχασμός και αξιολόγηση των δράσεων, με στόχο την αξιοποίηση των εμπειριών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Για το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική προσπάθεια εξωστρέφειας, ευρωπαϊκής συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του.

Οι εμπειρίες και οι καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ανάπτυξη καινοτόμων μαθησιακών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού στη διαφορετικότητα, στη συνεργασία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις.

Το 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου συνεχίζει να επενδύει σε ευρωπαϊκές συνεργασίες που προσφέρουν νέες ευκαιρίες μάθησης, ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα σχολεία της Ευρώπης.

Γιατί η μάθηση δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους μιας αίθουσας. Βρίσκεται παντού όπου υπάρχουν ευκαιρίες για ανακάλυψη, δημιουργία και συνεργασία.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Όργιο παράνομης στάθμευσης σε πεζόδρομους (εικόνες)

Κρήτη: Εντοπισμός 42 μεταναστών στον Λέντα – Επιχείρηση της Frontex και του Λιμενικού για έναν αγνοούμενο