Δίκη-Τέμπη: Σοκάρει η περιγραφή μάρτυρα που ταξίδευε, «Ήταν ένα σκηνικό σαν ταινία πολεμική»

Με την κατάθεση του Αριστείδη Καρατζούνη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Καρατζούνης ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας και υπέστη τραύματα μετά τη σύγκρουση. Ο μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης ως ένα «απότομο φρενάρισμα» βάζοντας στη συνέχεια τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό του για να προστατευτεί.

«Θυμάμαι να χτυπάω δεξιά και αριστερά. Αντιλαμβανόμουν τον στροβιλισμό. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου» κατέθεσε ο μάρτυρας αναφέροντας στη συνέχεια πως ανέκτησε τις αισθήσεις του στο χωράφι αφού είχε «εκσφενδονιστεί» από το βαγόνι.

Για τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του κατέθεσε: «Δεν μπορούσα να πάρω καθόλου ανάσα στην αρχή. Ο πρώτος αγώνας ήταν να πάρω μια ανάσα... Αφού πήρα κάποιες ανάσες κοφτές, προσπαθούσα σιγά σιγά να απομακρυνθώ. Κατάλαβα ότι δεν ήμουν σε θέση να σηκωθώ. Προσπαθούσα να σηκωθώ και ξαναέπεφτα. Ήταν ένα σκηνικό σαν ταινία πολεμική». Για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης κατέθεσε: «Ξεκίνησα να πάω προς τα πίσω και είδα να ξεπηδάει μια φωτιά. Μια μικρή φωτιά που εξαπλωνόταν σιγά σιγά και εκεί άκουγα τις πρώτες φωνές των ανθρώπων... Ξεπήδησε αργά, στο μέσον μιας μάζας».

Ο κ. Καρατζούνης κατέθεσε στη συνέχεια πως κατάφερε να σκαρφαλώσει με τη βοήθεια άλλων ατόμων πάνω στην παλιά εθνική περνώντας μέσα από τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχίας πριν διακομιστεί τελικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί διαπιστώθηκαν τα τραύματα στο κεφάλι του και σε άλλα σημεία του σώματος του. Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε πως δεν θυμάται κάποια στάση της επιβατικής αμαξοστοιχίας μετά την αναχώρηση της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Για τη μυρωδιά απάντησε πως του έμεινε το «καμένο σίδερο» και το «πλαστικό» ενώ για την φωτιά απάντησε πως «Αυτό που θυμάμαι είναι τη φωτιά, ένας καπνός σκούρος που βγαίνει από τη φωτιά, τη φλόγα που ξεπήδησε σε συνδυασμό με τις φωνές των ανθρώπων». Η συνεδρίαση συνεχίζεται με καταθέσεις τραυματιών και συγγενών των θυμάτων.

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