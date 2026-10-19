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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 12χρονος κατήγγειλε ξυλοδαρμό από ανήλικους στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

ξυλοδαρμός
clock 11:09 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επίθεση από ομάδα πέντε ανηλίκων κατήγγειλε ότι δέχθηκε 12χρονος, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περίπου στις 19:00, οι δράστες επιτέθηκαν στον μαθητή με γροθιές και κλωτσιές, ενώ κατά την πτώση του ο 12χρονος χτύπησε με το κεφάλι του σε καγκελόπορτα του γηπέδου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 12χρονος επικοινώνησε με τον πατέρα του, ο οποίος τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων είναι σε εξέλιξη, στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Α.Τ. Παύλου Μελά.

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