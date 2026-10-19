Θάνατος Μαζωνάκη: Το νοσοκομειακό «κοκτέιλ» που φέρνει νέα πρόσωπα στο κάδρο των Αρχών

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Σοβαρές εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις, όπως αυτές έγιναν από την πλευρά της οικογένειάς του, να φέρνουν και νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αλλά και ερευνούν αν προκύπτουν ευθύνες κατά τρίτων προσώπων, ατόμων δηλαδή που γνώριζαν τις διαδικασίες που λάμβαναν χώρα εντός του ιατρείου στην Καρνεάδου.

Δεν αποκλείεται να ανοίξει νέος κύκλος καταθέσεων, είτε στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας ή να κληθούν άτομα ως ύποπτα. Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για άτομα που επικοινώνησαν με τους γιατρούς και τους βοηθούς τους.

Οι ουσίες στον οργανισμό του Μαζωνάκη κινούν την έρευνα

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι οι εξετάσεις του περιεχομένου των δύο φιαλιδίων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Παρότι στην ετικέτα αναγραφόταν ρητώς περί τίνος πρόκειται, είναι απαραίτητη η εξακρίβωση.

Μεγάλο μέρος της έρευνας, άλλωστε, πέφτει στις ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη: προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη . Οι δύο πρώτες χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή και η τρίτη είναι το αντίδοτο της μιδαζολάμης, για να αντιστραφεί η διαδικασία της νάρκωσης.

Τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες και εκεί θα διαπιστωθεί όχι μόνο τι είχε στον οργανισμό του το θύμα, αλλά και σε τι ποσότητες.

Ερωτήματα για το πού βρήκαν οι γιατροί τις ουσίες

Ακόμα, σημαντικό ερώτημα παραμένει το πού βρήκαν οι γιατροί τις ουσίες αυτές. Πρόκειται για ισχυρά αναισθητικά, τα οποία είναι μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

Από την έρευνα των ψηφιακών μέσων φαίνεται ότι είχαν επικοινωνήσει με έναν αναισθησιολόγο, ο οποίος φέρεται να γνώριζε για τη διαδικασία.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, το άτομο αυτό να κληθεί για κατάθεση καθώς μπορεί να έχει σημαντικές πληροφορίες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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