Όταν η Κρήτη συνάντησε την Ήπειρο: Η συγκινητική τελετή ονοματοδοσίας στον Άγιο Νικόλαο

Με λαμπρότητα και βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της "Οδού Τζουμέρκων" παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, του προέδρου του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου και θεσμικών εκπροσώπων του Δήμου Αρταίων

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας ολοκληρώθηκε το πολιτιστικό διήμερο «Στης Άρτας τα Μονοπάτια» στον Άγιο Νικόλαο (17-18/10/2026).

Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων τις οποίες συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων υπήρξε η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας και τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της «Οδού Τζουμέρκων».

Η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί την εκπλήρωση ενός οράματος που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2012 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ηπειρωτών και του προέδρου του κ. Γ. Στάμου. Δεκατέσσερα χρόνια μετά η προσπάθεια αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα το πείσμα των Ηπειρωτών και τη βαθιά εκτίμηση της κρητικής κοινωνίας προς αυτούς.

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου «Ένας δρόμος δεν είναι μόνο μια διαδρομή – Συνδέει τόπους, ανθρώπους και μνήμες»

Στον εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέδειξε το βαθύτερο νόημα της τελετής σημειώνοντας ότι ένας δρόμος δεν αποτελεί απλώς μια γεωγραφική σύνδεση, αλλά ένα ζωντανό μέσο που ενώνει ιστορίες και συλλογικές μνήμες.

Ο κ. Μενεγάκης εξήρε την αγωνιστική παράδοση των Τζουμέρκων, υπενθυμίζοντας ότι εκεί υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821 (στη Μονή Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι) και υπογράμμισε ότι η αντοχή και η αγάπη των Ηπειρωτών για την ελευθερία είναι αξίες βαθιά γνώριμες και στους Κρητικούς. Αναφερόμενος στους κοινούς αγώνες των δύο τόπων έφερε ως παραδείγματα τον Ηπειρώτη Χατζημιχάλη Νταλιάνη που έπεσε ηρωικά στο Φραγκοκάστελλο το 1828, αλλά και τους Κρητικούς στρατιώτες και εθελοντές που πολέμησαν στο μέτωπο της Ηπείρου για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1912-1913.

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