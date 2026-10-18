Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στο 40ήμερο μνημόσυνο του «παιδιού της Νίκαιας»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα, Κυριακή (18/10), στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων, ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο και πλήθους θαυμαστών του. Σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή , η γειτονιά όπου μεγάλωσε γέμισε από ανθρώπους που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο έναν καλλιτέχνη που σημάδεψε τη ζωή τους μέσα από τα τραγούδια του.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο λόγος του Μητροπολίτη Νικαίας και Καλλιθέας, Αλέξιου, ο οποίος αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη ως «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής», υπογραμμίζοντας τη σύνδεση του τραγουδιστή με τον τόπο όπου μεγάλωσε.

Η οικογένεια του εκλιπόντος έφτασε στον Ιερό Ναό εμφανώς συγκινημένη, ενώ από νωρίς το πρωί συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές προσέρχονταν στην εκκλησία για να παραστούν στην τελετή. Για πολλούς, η παρουσία τους ήταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον άνθρωπο και καλλιτέχνη που συνόδευσε με τα τραγούδια του σημαντικές στιγμές της ζωής τους.

«Έχει σφραγίσει τη γενιά μας, την εφηβεία μας. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και, όπως αποδείχθηκε, ένας σπουδαίος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους θαυμαστές του, περιγράφοντας τη σημασία που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης για τη δική του γενιά.

Άλλοι μίλησαν για την πορεία του στη μουσική και τη διαχρονική απήχηση των τραγουδιών του. «Τον αγαπάει ο κόσμος», ανέφερε ένας από τους παρευρισκόμενους, ενώ άλλος τον χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της νυχτερινής διασκέδασης. Πολλοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν όχι μόνο στο καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και στην ανθρώπινη πλευρά του , κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που είχε προσφέρει τη βοήθειά του σε συνανθρώπους του.

Η αγάπη του κόσμου αποτυπώθηκε και στις μαρτυρίες ανθρώπων που ταξίδεψαν από μακριά για να βρεθούν στο μνημόσυνο. «Έχω γεννηθεί στη Νίκαια, αλλά έχω έρθει από τις Σέρρες μόνο και μόνο για το μνημόσυνο. Ταξίδευα όλη τη νύχτα για να είμαι εδώ σήμερα κοντά του», δήλωσε ένας θαυμαστής του. Ένας ακόμη ανέφερε ότι έφτασε από τη Σαλαμίνα για να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή, επισημαίνοντας πως είχε βοηθήσει πολύ κόσμο.

«Εμείς οι τριαντάρηδες έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του», ανέφερε ένας από τους παρευρισκόμενους, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη συνδέθηκε με τα βιώματα μιας ολόκληρης γενιάς. Για τους θαυμαστές του, τα τραγούδια του εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι των αναμνήσεών τους.

Με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη το τελευταίο αντίο στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας

Μετά την τελετή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, περίπου 200 άτομα κατευθύνθηκαν προς το Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας , όπου τελέστηκε τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή.

Οι συγκεντρωμένοι έφτασαν στο κοιμητήριο κρατώντας ηχείο, από το οποίο ακούγονταν αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων και το «Ζηλεύω». Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά, με ανθρώπους να κλαίνε, άλλους να κρατούν μπαλόνια με τίτλους τραγουδιών του και φίλους του να τραγουδούν, αποχαιρετώντας τον με τη μουσική που τον καθιέρωσε.

Ανάμεσα στις συγκινητικές στιγμές ήταν και η μαρτυρία ανθρώπου που είχε εργαστεί στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος μαζί με τον πατέρα του τραγουδιστή. Όπως περιέγραψε, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη είχε συμβάλει στην προσπάθεια να βοηθηθεί ένα παιδί που αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια. Ο ίδιος μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την προσφορά αυτή, συνδέοντάς την με την καλοσύνη που, όπως ανέφερε, χαρακτήριζε και τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η παρουσία του κόσμου στο κοιμητήριο παρέμεινε έντονη και μετά την ολοκλήρωση του τρισάγιου, ενώ τα μέλη της οικογένειας αποχώρησαν με τα αυτοκίνητά τους. Για τους θαυμαστές που συγκεντρώθηκαν εκεί, το τελευταίο αντίο συνοδεύτηκε από τα τραγούδια που αγάπησαν και τα οποία εξακολουθούν να συνδέουν με τη ζωή και τις αναμνήσεις τους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ώρα που συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές τιμούσαν τη μνήμη του καλλιτέχνη, οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του συνεχίζονταν, με τις τοξικολογικές εξετάσεις και τα ψηφιακά ευρήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Κατά την εργαστηριακή ανάλυση δείγματος αίματος φέρεται να εντοπίστηκαν τρεις από τις οκτώ ουσίες που εξετάστηκαν. Πρόκειται, για ουσίες με αναισθητική ή κατασταλτική δράση, καθώς και για μία ουσία που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ποσοτική ανάλυση, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει τις συγκεντρώσεις των ουσιών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και να συμβάλει στη διερεύνηση της πιθανής επίδρασής τους. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να προμηθεύτηκαν τις συγκεκριμένες ουσίες οι δύο γιατροί που, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Πρόκειται για ουσίες που χορηγούνται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και απαιτούν κατάλληλη παρακολούθηση.

Στο μικροσκόπιο το κινητό τηλέφωνο της γιατρού

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα ψηφιακά ευρήματα που φέρεται να ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού. Στο τηλέφωνο εντοπίστηκαν στοιχεία που αφορούν τη χρήση δύο εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, μέσω των οποίων φέρεται να αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση των συγκεκριμένων ουσιών και τις πιθανές επιπτώσεις του συνδυασμού τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ιστορικό των αναζητήσεων είχε διαγραφεί, ωστόσο οι αστυνομικοί και τα εγκληματολογικά εργαστήρια φέρονται να κατάφεραν να το ανακτήσουν. Τα στοιχεία αυτά έχουν ενταχθεί στη δικογραφία και εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας δεν αποκλείεται να εξεταστεί περαιτέρω και ο ρόλος της αναισθησιολόγου που φέρεται να κλήθηκε κατά τα κρίσιμα λεπτά, προκειμένου να δώσει οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αντιδότου.

Καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια της υπόθεσης θεωρούνται τα επίσημα πορίσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και η αξιολόγηση του συνόλου των ψηφιακών και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ΕΡΤ

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