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ΕΛΛΑΔΑ

Δύο νεκροί από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Πιερία

αεροσκάφος
clock 15:10 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη το μεσημέρι της Κυριακής στην Κονταριώτισσα Πιερίας, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το αεροσκάφος έπεσε σε κοίτη ποταμού, χωρίς νερό, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

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