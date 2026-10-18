Κρήτη - μεταναστευτικό: Αναχωρήσεις σήμερα το πρωί από το νησί

Αποσυμφορείται σταδιακά το παλιό ψυγείο στο Λιμάνι του Ηρακλείου, από τις μαζικές αφίξεις αλλοδαπών των προηγούμενων ημερών.

Στο χώρο παραμένουν αυτή την ώρα συνολικά 186 άτομα, καθώς 76 από αυτούς, επιβιβάστηκαν νωρίς σήμερα (Κυριακή 18/10) σε λεωφορεία και μεταφέρθηκαν στο Ρέθυμνο από όπου αναχώρησαν με το πλοίο που ναύλωσε το περασμένο καλοκαίρι το Υπουργείο Μετανάστευσης, με προορισμό τον Πειραιά.

Ασφυκτική όμως παραμένει η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ, βρίσκονται μέχρι σήμερα 214 μετανάστες. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε ξεπεράσει το προηγούμενο διάστημα τους 800, ασκώντας μεγάλη πίεση στον Δήμο και στις αρμόδιες Αρχές, που κλήθηκαν να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες προσωρινής παραμονής τους.

(αρχική φωτογραφία αρχείου)

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