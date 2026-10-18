Η Ευρώπη «φλέγεται»: Έκρηξη οργής και σκληρή καταστολή σε Γαλλία, Αλβανία, Βέλγιο και Ιταλία

Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι πολλών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, που πλέον υποστηρίζεται ολοένα και από περισσότερα συνδικάτα και κοινωνικές ομάδες, κλιμακώνεται φτάνοντας σε φαινόμενα ακραίας βίας.

Το έντονο κύμα κοινωνικής αναταραχής και μαζικών διαδηλώσεων «σαρώνει» τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία, ενώ κινητοποιήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά καταγράφονται και σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Αν και κάθε χώρα αντιμετωπίζει τοπικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, κοινός παρονομαστής των κινητοποιήσεων παραμένει η οργή μαθητών και φοιτητών γύρω από την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ενώ οι συνολικές αντιδράσεις εστιάζουν στο κόστος διαβίωσης που πλήττει όλο και περισσότερο κόσμο.

Protests in France have turned completely violent over the cost of living 🤯 https://t.co/V7tbV2vQTU — Daily Loud (@DailyLoud) October 17, 2026

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με σκληρή καταστολή.

Αν και δεν πρόκειται για ενιαία εξέγερση, οι εικόνες αποτυπώνουν πλήρως την αυξανόμενη πίεση σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, Γαλλία, Βέλγιο και Αλβανία αποτελούν τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου η νεολαία βρίσκεται σε αναβρασμό με μαζική παρουσία στους δρόμους, σφοδρές συγκρούσεις και ακραία επεισόδια που αποδίδονται στην οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια.

Το Παρίσι φλέγεται, ο Μακρόν απαντά με φυλάκιση

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη εξέγερση νεολαίας των τελευταίων δεκαετιών. Η οργή για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα διαλυμένα σχολεία ενώθηκε στους δρόμους με τα «Κίτρινα Γιλέκα» και τα εργατικά συνδικάτα.

Οι διαδηλωτές έχουν στήσει οδοφράγματα, πυρπολούν αστικό εξοπλισμό και επιτίθενται με βεγγαλικά, πέτρες, ακόμη και οξύ εναντίον των αρχών. Στη Μασσαλία, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και λεηλάτησαν καταστήματα, ενώ στο Παρίσι η χρήση χημικών μετέτρεψε το κέντρο σε εμπόλεμη ζώνη.

«Αυτοί που έσπασαν, που επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους αλλά και στα εμπορικά καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν» ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν σχολιάζοντας τις σημερινές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και εκφράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράστασή του στις αστυνομικές δυνάμεις τις οποίες χαρακτήρισε «εγγυήτριες του δικαιώματος στην διαδήλωση».

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, υπάρχει πολύ έντονη κινητοποίηση από τον χώρο της άκρας αριστεράς, η οποία, όπως ανέφερε το υπουργείο, έχει στόχο την πρόκληση ταραχών.

WATCH – 🇨🇵 The roof of Limoges City Hall is collapsing as the massive fire is rapidly consuming the building. https://t.co/DDrrrA2g1S — Political Pen (@politicalpen_) October 17, 2026

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, προέβη σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, επιβεβαιώνοντας ότι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέσα σε λίγες ημέρες, εκ των οποίων εκατοντάδες είναι ανήλικοι μαθητές που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα. Οι αναφορές για τραυματισμούς είναι δραματικές. Ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του όταν επιχείρησε να μαζέψει μια αστυνομική βομβίδα κρότου - λάμψης, ενώ άλλος νεαρός υπέστη ακρωτηριασμό στα δάχτυλα από ρίψη πυροτεχνήματος.

Οι δικηγόροι των θυμάτων καταγγέλλουν την αστυνομία για «πολεμικά τραύματα» σε παιδιά, με 36 εσωτερικές έρευνες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι πάνω από 900 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

«Πόλεμος» έξω από το γραφείο του Ράμα

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία. Το Σάββατο οι συγκρούσεις στα Τίρανα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο, με τη φοιτητική νεολαία να απαιτεί την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας ακραία κυβερνητική διαφθορά.

Κατά την πέμπτη ημέρα των μαζικών διαδηλώσεων, οι φοιτητές πυρπόλησαν το κτήριο του υπουργείου Παιδείας, καθώς και δύο υποκαταστήματα τραπεζών (ανάμεσά τους και τη Raiffeisen Bank). Το κέντρο των Τιράνων παρέλυσε τελείως, με τους διαδηλωτές να πετούν βόμβες μολότοφ και πέτρες, την ώρα που η αστυνομία απαντούσε με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

Protesters clashed with police in Tirana, demanding Albanian Prime Minister Edi Rama's resignation over corruption and education-neglect allegations https://t.co/FleApLV7II https://t.co/mqTtd2f7SO — Reuters (@Reuters) October 17, 2026





Τα επεισόδια πήραν τρομακτική τροπή, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ με όπλα που έφεραν πλαστικές σφαίρες κατά του πλήθους. Από τα πυρά αυτά τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι του διεθνούς πρακτορείου Reuters και αρκετοί διαδηλωτές. Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας, Σκεντέρ Χίτα, αρνήθηκε να διαψεύσει τη χρήση των συγκεκριμένων πυρομαχικών. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 23 αστυνομικοί και δεκάδες πολίτες έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία με τραύματα, ενώ οι επίσημες συλλήψεις ξεπερνούν τις 35, με τις ειδικές δυνάμεις να καταδιώκουν διαδηλωτές μέχρι τις εισόδους των πανεπιστημίων.

«Γυαλιά - καρφιά» το κέντρο των Βρυξελλών

«Εμπνευσμένοι» από τα γεγονότα στη Γαλλία, χιλιάδες Βέλγοι μαθητές και φοιτητές ενώθηκαν με τη γενική απεργία των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας. Η περιοχή γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό «Brussels-Midi» τυλίχθηκε στις φλόγες, με νεαρούς να ανάβουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων χρησιμοποιώντας μπαταρίες ηλεκτρικών σκούτερ, να σπάνε βιτρίνες και να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα και βολίδες μολότοφ.

Η αστυνομία απάντησε με μαζική ρίψη χημικών και τη χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού (water cannons). Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις στο κέντρο της πρωτεύουσας και στο Σαρλερουά.

🚨UNREAL: Marseille is BURNING right now, and video shows flames outside the city's Cathedral. Rioters stormed CITY HALL today. They attacked a police station and tried to set it on fire. Shops were looted. Police were hit with MORTARS. More than 270 people have been arrested across France. And where is Macron? In BRUSSELS, calling for "calm and respect." His country is on fire, and all he has is a press quote. France is in total chaos. https://t.co/rDXEJxkJ2j — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 17, 2026





Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία μόνο επιχείρηση κοντά στον σταθμό Midi, συνελήφθησαν 10 άτομα, εκ των οποίων τα 9 ήταν ανήλικοι. Οι δικαστικές αρχές κάνουν λόγο για ασφυκτική πίεση στα κρατητήρια ανηλίκων λόγω του όγκου των προσαγωγών.

Oproep aan alle media: Kunnen we vanaf nu eindelijk eens ophouden met te spreken over scholieren- of studentenprotesten? Of het nu in Brussel, Luik, Parijs, Lyon, Bordeaux, Marseille, e.a. steden is. Dit is terreur. Bekijk goed de beelden. 🧵 (1) https://t.co/dhJ8BRfEka — Luk De Wilde (@lukdewilde) October 17, 2026

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.

Επεισόδια σε Μιλάνο, Μπολόνια και Τορίνο - Τραυματίες και στη Ρώμη

Νέα σειρά κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Μπολόνια και στη Ρώμη. Στην ιταλική πρωτεύουσα μεγάλη πορεία οργανώθηκε από το συνδικάτου Cgil, το οποίο μετρά 4,5 εκατομμύρια μέλη, με στόχο την ευθεία αμφισβήτηση της γραμμής της κυβέρνησης Μελόνι. Ο γραμματέας του συνδικάτου, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου το Cgil θα κατέβει σε γενική απεργία. Πρόκειται για την ίδια ημέρα για την οποία έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Σε διαμαρτυρία που οργανώθηκε στη Μπολόνια, ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούστηκε με την αστυνομία πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.





Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι.

Στο Μιλάνο, σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας, σημειώθηκαν συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο. Μειοψηφία διαδηλωτών, πάντα με καλυμμένο πρόσωπο, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού.

Ισπανία, Πορτογαλία... συμμαχία κατά της ακρίβειας

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκεται και η Ιβηρική Χερσόνησος, καθώς ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας και στεγαστικής κρίσης έχει πυροδοτήσει μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη αποτέλεσαν το «έναυσμα» των κινητοποιήσεων, με τους πολίτες να αντιδρούν οργισμένα στις εξώσεις ηλικιωμένων και στις ανεξέλεγκτες αυξήσεις των ενοικίων.

Η σπίθα μεταδόθηκε άμεσα στην Πορτογαλία. Υπό την καθοδήγηση της ισχυρής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CGTP, χιλιάδες εργαζόμενοι κατέκλυσαν τους δρόμους των κυριότερων πόλεων, συνδέοντας το στεγαστικό πρόβλημα με το γενικότερο κύμα ακρίβειας που σαρώνει τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις των πολιτών αμαυρώθηκαν από βίαιες συγκρούσεις.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδήλωσης για το «δικαίωμα στη στέγη» στο Πόρτο. Σύμφωνα με καταγγελίες των διοργανωτών, ομάδες της ακροδεξιάς παρεισέφρησαν στο πλήθος με στόχο να σαμποτάρουν την κινητοποίηση. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια σώμα με σώμα. Δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν δυναμικά, κάνοντας χρήση βίας για να διαλύσουν τη συγκέντρωση και να αποκαταστήσουν την τάξη.

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