Αλβανία: 5η μέρα των διαδηλώσεων - Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές

Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές και μαθητές Λυκείου σημειώθηκαν σήμερα 5η ημέρα των διαδηλώσεων στα Τίρανα, στην λεωφόρου Δυρραχίου κοντά στο υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες σε πολλές αλβανικές πόλεις. Μάλιστα στην Λέζα και το Δυρράχιο , επικρατεί μεγάλη ένταση και η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.

Να σημειωθεί ,πως χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις, ενώ χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο. Ωστόσο το βλέμμα όλων, είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 τοπική ώρα.

Και ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.

Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος ,πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως αναφέρει η βουλευτής μεταξύ άλλων στην μακροσκελή επιστολή της, « η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».

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